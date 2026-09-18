Ultimul antrenor ajuns pe această listă este Adrian Mutu.

Marius Baciu: ”Nea Gigi se roagă pentru mine să câștig!”

”Briliantul” i-a făcut o propunere atipică patronului de la FCSB în timpul unei discuții telefonice la Digi Sport. Mutu i-a transmis lui Gigi Becali că ar fi dispus să o antreneze gratis pe FCSB cu condiția ca finanțatorul să nu se mai implice în alcătuirea echipei de start și la schimbări.

Mai în glumă, mai în serios, Becali i-a răspuns lui Adrian Mutu că acest scenariu s-ar putea realiza doar prin îndeplinirea a două condiții. Prima, ca FCSB să piardă cu Universitatea Craiova. Astfel, Baciu ar acumula doar un punct în ultimele două meciuri și nu ar îndeplini obiectivul impus de Gigi Becali pentru rămânerea le echipă. A doua condiție, ca Mutu să intre în grațiile suporterilor.

”Roagă-te să nu câștige Baciu la Craiova”, i-a spus Gigi Becali lui Adrian Mutu.

Întrebat despre declarația făcută de patronul de la FCSB, Marius Baciu a mărturisit că finanțatorul roș-albaștrilor a spus-o în sens ”metaforic” și că, de fapt, Becali îi ține pumnii înaintea meciului cu formația din Bănie.

”Metaforic, nea Gigi se roagă pentru mine să câștig”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.