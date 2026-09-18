VIDEO Cine este ”Messi” de la Dinamo. Vine din Argentina și stăpânește mingea ”impecabil”

Cine este ”Messi” de la Dinamo. Vine din Argentina și stăpânește mingea ”impecabil” Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare se luptă pentru titlul de campioană.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiOctavio GelosMatthew Jacobsdinamo rugby
Din articol
  • Gelos octavio cs dinamo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înaintea semifinalei de astăzi (ora 11:00) cu Baia Mare din Liga de Rugby, Dinamo l-a prezentat pe ”Messi” din Ștefan cel Mare.

Octavio Gelos, câștigător la concursul de ”duble”

”Dinamoviștii au propriul lor „Messi”! 

Argentinianul Octavio Gelos a demonstrat că tehnica sud-americană se păstrează intactă, indiferent de sport. 

Jucătorul nostru a câștigat concursul de „duble” cu mingea de rugby, uimind pe toată lumea cu un control impecabil💪⚪️🔴!”, a postat pagina oficială Dinamo Rugby.

Cea mai proastă veste pentru Dinamo! ”Va fi indisponibil cel puțin două luni”

”RUGBY. Jucăm semifinala acasă cu CSM Știința Baia Mare

Ultimele meciuri disputate astăzi în etapa 14 a Ligii de Rugby Kaufland au stabilit ierarhia finală a sezonului regular. Dinamo s-a clasat pe locul 2 cu 45 de puncte, după SCM USV Timișoara (46 de puncte). Pe locurile 3 și 4 s-au situat CSM Știința Baia Mare și Steaua.

În semifinale, Dinamo va juca pe teren propriu cu CSM Știința Baia Mare în data de vineri, 18 septembrie (ora 11:00). În cea de a doua semifinală se vor întâlni SCM USV Timișoara și Steaua”, a postat CS Dinamo București.

Însă veste proastă pentru echipa din Ștefan cel Mare a venit imediat, pe pagina oficială Dinamo Rugby (Bulldogs):

”Absență de marcă! 

Matthew Jacobs ratează semifinala cu Baia Mare din cauza unei accidentări!

Veste proastă pentru staff-ul tehnic ! Matthew Jacobs s-a accidentat la umăr în timpul confruntării cu Rapid și va fi indisponibil cel puțin două luni!

Jacobs va rata semifinala campionatului împotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Partida este programată vineri, de la ora 11:00, pe Stadionul „Florea Dumitrache” și va fi transmisă în direct pe TVR Sport! În cealaltă semifinală CSA Steaua se deplasează la Timișoara!”.

Clasamentul final al sezonului regulat din Liga de Rugby

1. SCM USV Timişoara 46 puncte

2. CS Dinamo Bucureşti 45

3. CSM Ştiinţa Baia Mare 43

4. Steaua 32

5. CS Rapid 31

6. CS Universitatea ELBI Cluj 10

7. Rugby Club Gura Humorului 0

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul dinamovist Aleix Garcia, încă un meci senzațional! Gol și pasă de gol în Europa League, MVP pe teren
Fostul dinamovist Aleix Garcia, încă un meci senzațional! Gol și pasă de gol în Europa League, MVP pe teren
ULTIMELE STIRI
Ce surpriză! Fără victorie de patru meciuri în SuperLiga, Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei”
Ce surpriză! Fără victorie de patru meciuri în SuperLiga, Marius Baciu a ieșit „antrenorul etapei”
Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!”
Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!”
„Ți-o spui ție în cap, nu la televizor”. John McEnroe, taxat sever de o multiplă campioană de Grand Slam
„Ți-o spui ție în cap, nu la televizor”. John McEnroe, taxat sever de o multiplă campioană de Grand Slam
Fotbalist român din prima ligă din Taiwan convocat la o altă echipă națională! A jucat și în Italia
Fotbalist român din prima ligă din Taiwan convocat la o altă echipă națională! A jucat și în Italia
Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței
Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Craiova, ce lovitură! Cota starului echipei s-a dublat și urmează convocarea la națională

Craiova, ce lovitură! Cota starului echipei s-a dublat și urmează convocarea la națională

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură



Recomandarile redactiei
Fotbalist român din prima ligă din Taiwan convocat la o altă echipă națională! A jucat și în Italia
Fotbalist român din prima ligă din Taiwan convocat la o altă echipă națională! A jucat și în Italia
Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!”
Starul care și-a lăsat nepoata însărcinată rupe tăcerea: ”Am aflat abia târziu!”
”Oamenii se mai schimbă!” Ciprian Marica, șocat de propunerea lui Adi Mutu pentru Gigi Becali: ”El e cea mai bună variantă pentru FCSB!”
”Oamenii se mai schimbă!” Ciprian Marica, șocat de propunerea lui Adi Mutu pentru Gigi Becali: ”El e cea mai bună variantă pentru FCSB!”
Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței
Decizie șoc a lui Zinedine Zidane! Campionul mondial, fără viitor la naționala Franței
Florin Manea dă cărțile pe față: ”Drăgușin nu și-a dorit un împrumut la Fiorentina!”
Florin Manea dă cărțile pe față: ”Drăgușin nu și-a dorit un împrumut la Fiorentina!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo a reușit scorul campionatului: 97-6!
Dinamo a reușit scorul campionatului: 97-6!
Cea mai proastă veste pentru Dinamo! ”Va fi indisponibil cel puțin două luni”
Cea mai proastă veste pentru Dinamo! ”Va fi indisponibil cel puțin două luni”
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!