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Înaintea semifinalei de astăzi (ora 11:00) cu Baia Mare din Liga de Rugby, Dinamo l-a prezentat pe ”Messi” din Ștefan cel Mare.

Octavio Gelos, câștigător la concursul de ”duble”

”Dinamoviștii au propriul lor „Messi”!

Argentinianul Octavio Gelos a demonstrat că tehnica sud-americană se păstrează intactă, indiferent de sport.

Jucătorul nostru a câștigat concursul de „duble” cu mingea de rugby, uimind pe toată lumea cu un control impecabil💪⚪️🔴!”, a postat pagina oficială Dinamo Rugby.