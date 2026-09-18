Înaintea semifinalei de astăzi (ora 11:00) cu Baia Mare din Liga de Rugby, Dinamo l-a prezentat pe ”Messi” din Ștefan cel Mare.
Octavio Gelos, câștigător la concursul de ”duble”
”Dinamoviștii au propriul lor „Messi”!
Argentinianul Octavio Gelos a demonstrat că tehnica sud-americană se păstrează intactă, indiferent de sport.
Jucătorul nostru a câștigat concursul de „duble” cu mingea de rugby, uimind pe toată lumea cu un control impecabil💪⚪️🔴!”, a postat pagina oficială Dinamo Rugby.
Cea mai proastă veste pentru Dinamo! ”Va fi indisponibil cel puțin două luni”
”RUGBY. Jucăm semifinala acasă cu CSM Știința Baia Mare
Ultimele meciuri disputate astăzi în etapa 14 a Ligii de Rugby Kaufland au stabilit ierarhia finală a sezonului regular. Dinamo s-a clasat pe locul 2 cu 45 de puncte, după SCM USV Timișoara (46 de puncte). Pe locurile 3 și 4 s-au situat CSM Știința Baia Mare și Steaua.
În semifinale, Dinamo va juca pe teren propriu cu CSM Știința Baia Mare în data de vineri, 18 septembrie (ora 11:00). În cea de a doua semifinală se vor întâlni SCM USV Timișoara și Steaua”, a postat CS Dinamo București.
Însă veste proastă pentru echipa din Ștefan cel Mare a venit imediat, pe pagina oficială Dinamo Rugby (Bulldogs):
”Absență de marcă!
Matthew Jacobs ratează semifinala cu Baia Mare din cauza unei accidentări!
Veste proastă pentru staff-ul tehnic ! Matthew Jacobs s-a accidentat la umăr în timpul confruntării cu Rapid și va fi indisponibil cel puțin două luni!
Jacobs va rata semifinala campionatului împotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Partida este programată vineri, de la ora 11:00, pe Stadionul „Florea Dumitrache” și va fi transmisă în direct pe TVR Sport! În cealaltă semifinală CSA Steaua se deplasează la Timișoara!”.
Clasamentul final al sezonului regulat din Liga de Rugby
1. SCM USV Timişoara 46 puncte
2. CS Dinamo Bucureşti 45
3. CSM Ştiinţa Baia Mare 43
4. Steaua 32
5. CS Rapid 31
6. CS Universitatea ELBI Cluj 10
7. Rugby Club Gura Humorului 0