Jurgen Klopp pleacă de la Liverpool, dar și-a găsit deja un nou job!

Antrenorul german și-ar dori o perioadă de pauză, după care își va relua cariera de antrenor. În tot acest timp, Liverpool îi caută un înlocuitor, iar în capul listei este Xabi Alonso (42 de ani), antrenorul lui Bayer Leverkusen.

Imediat după ce-și va încheia ”mandatul” la Liverpool în vară, Jurgen Klopp ar putea semna un nou contract. Dar nu ca antrenor, ci ca expert TV!

Jurnalistul Mike Keegan scrie că BBC și ITV se luptă pentru semnătura antrenorului german. Concret, acestuia i se oferă rolul de expert TV pe parcursul Campionatului European din 2024, care va fi găzduit de Germania.

Jurgen Klopp a semnat cu Liverpool în octombrie 2015, după despărțirea de Borussia Dortmund. Antrenorul german a stat timp de 9 ani pe banca „cormoranilor”, alături de care a cucerit 9 trofee.

???? BBC and ITV are going head-to-head to get Jürgen Klopp as a EURO 2024 pundit.

Both are pushing very hard to persuade him. ????????????

(Source: @MikeKeegan_DM) pic.twitter.com/jzFfw0Jfu4