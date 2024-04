Înlocuitorul lui Jurgen Klopp la Liverpool neagă vehement acordul cu englezii: ”E ultima dată când spun asta”

”Cormoranii” rămân fără principal pe ”Anfield”, după ce Jurgen Klopp a decis în sezonul în curs să o părăsească pe Liverpool la finele actualei stagiuni după un mandat de nouă ani.

Ruben Amorim a vorbit despre acordul său cu Liverpool și a negat vehement ideea că ar fi bătut palma cu trupa de pe ”Anfield”. Tehnicianul a susținut că nu s-a întâlnit cu oficialii din Mereseyside, dar și că nu vrea să mai discute despre viitorul său cât timp e legitimat la Sporting Lisabona.

”Nu m-am întâlnit cu Liverpool pentru niciun interviu. Nu e niciun acord, nu e adevărat! Sunt antrenorul lui Sporting, vreau să câștig aici și nu m-am întâlnit cu niciun alt club. Nu am picat de acord. E ultima dată când discut despre viitorul meu”, a spus Ruben Amorim, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

???????????? Rúben Amorim: “I did NOT meet Liverpool for any interview and there’s no agreement, it’s not true”.

“I’m Sporting manager, I want to win here and I didn’t meet any club. Nothing has been agreed”.

