Tânărul tehnician în vârstă de 39 de ani și-a dat deja acordul verbal pentru semnarea contractului și așteaptă să mai câștige un nou titlu de campion al Portugaliei cu Sporting Lisabona înainte de a-i urma lui Jurgen Klopp pe banca tehnică a "cormoranilor".

Cine este și de unde vine Ruben Amorim? Și, mai ales, cum a ales un club de talia lui Liverpool să meargă pe mâna unui antrenor din noul val?

Povestea lui Amorim e, cumva, una atipică. Fost mijlocaș central cu sute de meciuri la activ, a reprezentat Portugalia la două Cupe Mondiale, dar o ruptură a ligamentelor încrucișate l-a făcut să renunțe la cariera de fotbalist la doar 32 de ani. Șapte ani și câteva trofee mai târziu, Ruben Amorim e numit deja un fenomen al antrenoratului, a fost pe lista Barcelonei și pe cea a lui Bayern, iar acum se pregătește să semneze cu Liverpool și să ducă mai departe moștenirea lăsată de Jurgen Klopp pe miticul Anfield Road.

Cariera i s-a terminat brusc, la doar 32 de ani

Născut la Lisabona, a trecut prin Academia celor de la Benfica, iar debutul în fotbalul mare i-a fost oferit de micuța Belenenses. Benfica l-a cumpărat în 2009, apoi l-a trimis împrumut la Braga pentru că și-a permis să critice ideea lui Jorge Jesus de a juca fără niciun jucător portughez în primul 11. A revenit în vara lui 2013, a pus umărul la câștigarea triplei Campionat, Cupă, Cupă a Ligii, dar totul s-a frânt pe 24 august 2014, pe terenul artificial al celor de la Boavista, unde a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate care l-a trimis pe bară timp de 11 luni.

A mai încercat un împrumut în Qatar, la Al-Wakrah, dar, pe 4 aprilie 2017, nu i-a mai rămas decât să anunțe retragerea din fotbalul profesionist la vârsta de 32 de ani. După trei titluri, o Cupă a Portugaliei, o Supercupă a Portugaliei, șapte Cupe ale Ligii Portugaliei și minute prinse pentru naționala lusitană la CM 2010 și CM 2014.

Suspendat "pe modelul Pintilii"

N-a trecut mult și și-a dat seama că el e făcut pentru banca tehnică și banca tehnică e crotiă pentru el, așa că a început, aproape imediat după retragere, drumul spre elita fotbalului portughez. S-a angajat la Casa Tia, în liga a treia, dar lipsa licenței de antrenor l-a pus într-o situație asemănătoare cu cea în care s-a aflat și Mihai Pintilii. Iar când s-a ridicat de pe bancă pentru a da indicații a fost amendat și suspendat. A mers la TAS, a câștigat procesul, dar tot a ales să demisioneze de la formația din liga a treia portugheză.

Ianis Hagi l-a bătut aproape de unul singur!

Vestea că există un antrenor de doar 33 de ani cu reale perspective s-a răspândit rapid, iar Benfica l-a dorit pentru postul de A1 al echipei Under 23. A ales, însă, să meargă și să antreneze rezervele celor de la Braga, iar după doar două luni în funcție a primit șansa de a urca direct la echipa mare. A stat doar 13 meciuri la Braga și a pierdut doar două dintre ele: 2-3 și 0-1 cu Glasgow Rangers, în 16-imile de finală ale Europa League.

Iar eliminarea din Europa, prima a carierei, e strâns legată de prestații magistrale ale lui Ianis Hagi. Pe atunci în vârstă de 21 de ani, fiul lui Gică Hagi marca o dublă de poveste în turul de pe Ibrox Park, apoi crea golul de 1-0 înscris de Ryan Kent în Portugalia, înainte să rateze și un penalty. Tot la Braga s-a intersectat și cu Raul Silva, actualul fundaș al celor de la Universitatea Craiova.

A rescris istoria lui Sporting și a adus aminte de Boloni

Trecuseră doar două luni de când antrena în fotbalul profesionist, dar Sporting Lisabona, aflată în căutarea unui antrenor de top și a gloriei din trecut, i-a bătut la ușă, apoi a plătit zece milioane de euro pentru a-l lua de la Braga și a-l transforma, la acea vreme, în al treilea cel mai scump antrenor din istorie. O alegere cum nu se poate mai inspirată a trupei de pe "Jose Alvalade".

În primul an a reușit calificarea în Europa League, apoi a produs revoluția și a adus în prim-plan nume precum Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes sau Nuno Mendes, fotbaliști tineri pe care Sporting i-a vândut apoi spre cluburi importante din Europa. Surprinzător pentru mulți, a ghidat-o pe Sporting spre primul titlu după 19 ani, devenind primul antrenor de la Ladislau Boloni încoace care cucerește coroana pentru "verzii" din Lisabona. Loți o făcea cu Jardel și Quaresma, Amorim îl avea pe golgheterul Pedro Goncalves.

În sezonul 2020/2021 a calificat-o pe Sporting Lisabona în optimile Ligii Campionilor pentru prima dată din 2009 încoace, iar în noiembrie 2021 era deja antrenorul care avusese nevoie de cele mai puține meciuri pentru a strânge 50 de victorii în campionatul Portugaliei.

Un tactician desăvârșit care-și apără jucătorii "cu dinții"

Presa de sport din Portugalia l-a apreciat de la început pentru modul inteligent în care a ales să-și comunice mesajele, iar un plus consistent a fost apetitul pentru promovarea jucătorilor tineri, conștient că un club precum Sporting Lisabona are nevoie să vândă produse din academie pentru a trece pe profit. Din punct de vedere tactic a mizat tot timpul pe un 3-4-3 care pe fază defensivă se transformă în 5-3-2, de curând are în Viktor Gyokeres un goleador pregătit să facă pasul spre top cinci campionate, iar presingul foarte sus și încercarea de a recupera mingea aproape de careul advers îl aseamănă cu Jurgen Klopp.

Și nu doar tactica îl apropie de legendarul german, ci și modul în care își apără jucătorii. După o serie de înfrângeri cu Marseille (1-4, 0-2), fanii lui Sporting s-au legat de fundașul Ricardo Esgaio din cauza unor gafe. Dar răspunsul lui Amorim a fost unul pe măsură și, cu siguranță, le-a plăcut și decidenților din board-ul lui Liverpool: "El nu e unul dintre favoriții publicului, dar e unul dintre favoriții mei. Cât timp sunt aici, îl voi proteja pe cât posibil. Nu va fi abandonat de către antrenor și, cu mine în zonă, nu aveți ce să-i faceți lui Esgaio!".

Marți, presa din străinătate, în frunte cu Sky Sports Germania, l-a anunțat pe Ruben Amorim drept viitorul manager al lui Liverpool. Iar portughezii confirmă că va veni pe Anfield, dar doar după ce va câștiga un nou titlu de campion cu Sporting (patru puncte avans față de Braga și un meci în minus).