Tenisul feminin românesc s-ar bucura să aibă parte de dramatismul pe care îl promite tragerea la sorți a tabloului principal de la Roland Garros 2026.

Atât timp cât vor trece de primele două tururi, prietenele Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor fi obligate la un meci direct, în runda a a treia.

Sorana Cîrstea, meci cu o jucătoare de 17 ani, în primul tur la Roland Garros 2026

Cristian își va începe campania la Paris cu un joc împotriva Kamillei Rakhimova (24 de ani, 59 WTA), în care este favorită, însă dificultatea misiunii va crește brusc, în turul secund, când o poate reîntâlni pe Karolina Muchova (29 de ani, 10 WTA). Cehoaica o conduce pe Cristian cu 5-0 la meciurile directe, bilanț în care scorul seturilor arată 10-0, iar două succese au venit în acest an, la Melbourne și Doha.

Dacă va reuși să treacă de Rakhimova și Muchova, Cristian își poate măsura forțele, tocmai pe zgura de la Roland Garros, cu prietena Ruse, care va începe din start cu un meci mai complicat. O va întâlni pe Magdalena Frech, din Polonia (28 de ani, 49 WTA), după care ar avea șansa unui joc cu o jucătoare din top 20 mondial, Ludmila Samsonova (27 de ani, 20 WTA).

Jaqueline Cristian - Gabriela Ruse în turul trei, unul dintre visurile tenisului românesc la Roland Garros 2026

Din postura de număr 18 mondial, Sorana Cîrstea are parte de cel mai facil traseu la Roland Garros 2026. Își va începe drumul într-o partidă cu Ksenia Evremova (17 ani), jucătoare fără experiență, care ocupă locul 625 în clasamentul mondial.

În turul trei, Cîrstea ar putea primi replica unei foste finaliste la Roland Garros, Jasmine Paolini (13 WTA), iar, în optimile de finală, Sorana ar putea juca împotriva campioanei de la Melbourne, Elena Rybakina (2 WTA).