Campionul național absolut al României, Simone Tempestini, va face echipă cu Francesca Maior în Campionatul European de Raliuri, urmând să ia startul împreună în Raliul Scandinaviei din Suedia, a doua etapă a sezonului.

Simone Tempestini face echipă cu Francesca Maior pentru etapa europeană din Suedia

La numai o săptămână după ce a câștigat Raliul Argeșului, grație unei victorii obținute pe ultima probă specială, Tempestini o va avea în dreapta sa pe Francesca Maior, cea care, în mod obișnuit, este copilotul lui Norbert Maior, principalul său contracandidat în lupta pentru titlul național.

Simone și Francesca au mai concurat împreună la patru curse de-a lungul timpului, ultima dată în martie, în Maramureș. Cei doi sunt colegi la Napoca Rally Academy, echipa care a câștigat titlul în România în ultimii 10 ani și din care mai fac parte, pe lângă Norbert Maior, și nume precum Bogdan Marișca și Ciprian Lupu.

„Avem deja experiență la mai multe curse împreună și sunt convins că formăm o echipă bună pentru acest raliu. Francesca are un palmares excelent pentru un copilot și mă va ajuta mult în Suedia”, a declarat Simone despre faptul că Francesca îi va lua locul lui Sergiu Itu pentru etapa din acest weekend.

Tempestini are o revanșă de luat după ce, în prima cursă a sezonului, desfășurată în Spania, a terminat doar pe locul 15, astfel că pornește motivat în competiția care va debuta vineri seară cu super speciala din Karlstad.

La edițiile din ultimii doi ani, pilotul clujean a încheiat de fiecare dată în Top 10 la cursa desfășurată pe macadamul din Suedia. Acesta va concura din nou sub culorile echipei MRF Tyres, campioana europeană en titre, unde îl va avea printre coechipieri și pe letonul Martins Sesks.

Peste 60 de echipaje din întreaga Europă vor concura la Raliul Scandinaviei, care va însuma 185 de kilometri de probe speciale, împărțiți în 16 probe. Competiția se va încheia duminică, la Olme.