BREAKING NEWS | Care este starea de sanatate a lui Morutan! Cat va lipsi de pe teren mijlocasul de 15 milioane de euro al lui Gigi Becali

Olimpiu Morutan a lipsit de la primul meci oficial din 2021 al celor de la FCSB.

Fotbalistul a acuzat dureri la un picior dupa revenirea din cantonamentul in Antalya si a fost indisponibil pentru meciul cu Astra. Potrivit Fanatik, mijlocasul in varsta de 21 de ani va mai rata cateva partide din cauza accidentarii.

Morutan a efectuat un RMN, iar verdictul medicilor a fost imbucurator. Fotbalistul a suferit doar o intindere, urmand a lipsi aproximativ doua saptamani.

El a intrat sub tratament si este asteptat sa revina pe teren la sfarsitul lunii ianuarie sau, cel mai tarziu, la inceputul lunii februarie.

In aceste conditii, Olimpiu Morutan ar putea rata meciurile cu FC Viitorul, FC Voluntari, FC Arges si Poli Iasi.

Din fericire, mijlocasul s-ar putea intoarce in lotul lui Toni Petrea pentru derby-ul cu Dinamo, programat pe 3 februarie, in a 21-a etapa a Ligii 1, derby care se va repeta o saptamana mai tarziu in optimile Cupei Romaniei.

In acest sezon, Morutan s-a remarcat drept cel mai bun pasator al campionatului si a atras atentia unei echipe din Golf, care i-a oferit lui Gigi Becali 10,5 milioane de euro pentru el. Patronul FCSB-ului isi doreste, insa, 15 milioane si nu a fost de acord sa-l vanda pe Morutan.