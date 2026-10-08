După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Nsimba nu este atras de o plecare la o altă echipă din România și ar lua în calcul despărțirea de Universitatea Craiova doar pentru o ofertă din străinătate sau pentru un salariu mult mai mare. Atacantul câștigă în prezent aproximativ 25.000 de euro pe lună.

Nsimba traversează un sezon bun la Craiova. A evoluat în 17 partide în toate competițiile și a înscris de opt ori.

Ciprian Marica vede o altă mutare pe axa FCSB - Universitatea Craiova

Invitat la VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica a evitat să comenteze posibilul schimb dintre Nsimba și Boutoutaou, dar a lăsat de înțeles că ar putea exista o altă mutare între cele două cluburi în viitorul apropiat.

„Mă feresc (n.r. - să comenteze schimbul Nsimba - Boutoutaou). Avem tendința să comentăm niște lucruri pe care nu le știm. Dacă și cu parcă... nu sunt cele mai fericite situații. Rămâne de văzut, eu tot cred că se va întâmpla ceva acolo între cele două echipe”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

FCSB revine pe teren sâmbătă, 10 octombrie, pentru meciul pe teren propriu cu Oțelul Galați. Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.