În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Gigi Becali anunță transferuri la FCSB

FCSB a avut o sumedenie de ocazii, dar fără succes, golul de pe tabelă lipsind. Dacă jucătorii roș-albaștrilor nu au fost inspirați, la FC Argeș un fotbalist a avut șansa să iasă la rampă, mai exact Igor Nikic.

A doua zi după fluierul final, la „rece”, Gigi Becali a transmis că situația de la echipă nu este una gravă. Chiar dacă este mulțumit de prestația jucătorilor, omul de afaceri a anunțat că va realiza mai multe transferuri.

Posturile vizat de patronul FCSB sunt următoarele: atacant, mijlocaș număr 10 și bandă dreaptă. Gigi Becali e convins că situația din clasament se va modifica la „180 de grade” după ce se vor concretiza mutările.

„Nu e o situație gravă. Dacă analizăm meciul, agresivitatea s-a făcut. Recuperăm repede mingea, avem agresivitate. Nu marcăm gol, la noi e problemă de atac. Ei n-au avut un șut pe poartă.

Noi n-avem atacant, număr 10 și bandă dreaptă, că Miculescu nu prea mai e. Noi avem nevoie de acești trei jucători, dacă-i avem, se schimbă totul la 180 de grade. Așa am analizat-o eu acum”, a declarat Gigi Becali.