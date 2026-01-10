GALERIE FOTO Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat

Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a "înfipt" în gâtul unui adversar. Ce a urmat
Oltenii au organizat un meci amical în cantonamentul din Turcia.

Universitatea Craiova se află în Antalya, Turcia, într-un stagiu de pregătire organizat după pauza internațională. Oltenii vor sta în cantonament până vineri, 16 ianuarie.

Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat

Foto: YouTube Universitatea Craiova

Sâmbătă după-amiază, Universitatea Craiova a întâlnit-o pe VfB Stuttgart II. În minutul 23 al meciului, în timpul unui contraatac al oltenilor, Steven Nsimba a fost faultat de Luers Julian.

Francezul a sărit, ulterior, la gâtul lui Luers Julian, moment în care fotbaliștii celor două echipe au încercat să-i despartă. În cele din urmă tensiunea s-a ridicat, iar meciul a continuat cu o lovitură liberă dictată de ”central” în favoarea oltenilor.

Anzor Mekvabishvili a fost executantul. A trimis însă un șut peste poartă, iar scorul a rămas 0-0.

  • 615027589 1273753444782735 851878394896811098 n
Foto: Facebook Universitatea Craiova

”Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya.

Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții.

Forza Știința!”, a scris recent Craiova într-un comunicat.

