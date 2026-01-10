Universitatea Craiova se află în Antalya, Turcia, într-un stagiu de pregătire organizat după pauza internațională. Oltenii vor sta în cantonament până vineri, 16 ianuarie.
Oltenii au organizat un meci amical în cantonamentul din Turcia.
Universitatea Craiova se află în Antalya, Turcia, într-un stagiu de pregătire organizat după pauza internațională. Oltenii vor sta în cantonament până vineri, 16 ianuarie.
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat
Foto: YouTube Universitatea Craiova
Sâmbătă după-amiază, Universitatea Craiova a întâlnit-o pe VfB Stuttgart II. În minutul 23 al meciului, în timpul unui contraatac al oltenilor, Steven Nsimba a fost faultat de Luers Julian.
Francezul a sărit, ulterior, la gâtul lui Luers Julian, moment în care fotbaliștii celor două echipe au încercat să-i despartă. În cele din urmă tensiunea s-a ridicat, iar meciul a continuat cu o lovitură liberă dictată de ”central” în favoarea oltenilor.
Anzor Mekvabishvili a fost executantul. A trimis însă un șut peste poartă, iar scorul a rămas 0-0.
Imagini din Craiova - VfB Stuttgart II
Foto: Facebook Universitatea Craiova
”Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya.
Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții.
Forza Știința!”, a scris recent Craiova într-un comunicat.
