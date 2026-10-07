Patronul de la FCSB se gândește deja la campania de transferuri din iarnă și vrea să-i întărească serios lotul lui Laurențiu Reghecampf. Steven Nsimba ar reprezenta, în opinia lui Becali, o soluție pentru flancul ofensiv.

S-a zvonit că Gigi Becali ar pune la bătaie nu mai puțin de 800.000 de euro, sumă la care s-ar adăuga și cedarea lui Aymen Boutoutaou, dar se pare că FCSB se lovește acum de refuzul atacantului de a se transfera la fosta campioană.

Steven Nsimba a refuzat-o pe FCSB!

Potrivit GSP.ro, Nsimba a respins din prima oferta venită dinspre FCSB. Motivul? Acesta nu se declară ”atras” de un transfer la o altă echipă din România, dar nu ar spune ”nu” unui transfer în străinătate.

Atacantul ar pleca de la Universitatea Craiova doar dacă va primi o ofertă cu un salariu mult peste cel pe care-l câștigă acum la Universitatea Craiova, de 25.000 de euro pe lună, sau dacă minutele la clubul din Bănie vor deveni din ce în ce mai puține.

În acest sezon, Steven Nsimba a evoluat în 17 partide pentru cei de la Univeristatea Craiova, pentru care a reușit să înscrie de opt ori, în toate competițiile.

Bogdan Lobonț crede că Nsimba ar putea fi adus la FCSB ca înlocuitor pentru Garita

Lobonț crede că Steven Nsimba ar fi adus mai degrabă ca înlocuitor pentru Arnold Garita, care are contract doar până în decembrie.

"Cei de la FCSB se gândesc și în perspectiva în care Garita nu se va exprima la cel mai înalt nivel. Din câte înțeleg, Garita a semnat doar până în iarnă, deci probabil perspectiva lor e asta. Nsimba are un profil diferit față de Boutoutaou, e mai masiv, mai puternic în dueluri. Boutoutaou e mai mult cu mingea la picior", a spus Lobonț.