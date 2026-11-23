Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului în Italia. Tehnicianul a câștigat titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

Gazzetta dello Sport, avertisment pentru Cristi Chivu

Cum pauza competițională s-a încheiat, focusul iubitorilor de sport este pe campionatele puternice de pe continentul european. În Serie A, Inter a întâlnit-o în deplasare, la Bergamo, pe Atalanta.

Deși echipa lui Cristi Chivu a condus atât cu 0-2, 1-3 sau 2-4, Pio Esposito marcând un hat-trick, Atalanta a dat dovadă de multă dorință, reușind să smulgă un punct acasă, golul remizei fiind înscris de Frank Kessie din penalty, în minutul 90+1.

A doua zi după egalul de la Bergamo, Gazzetta dello Sport a dedicat un amplu material despre Inter. Cotidianul roz a scos în evidență faptul că formația pregătită de Cristi Chivu încasează foarte ușor goluri.

„Inter, nu câștigi primind goluri! Greșeli, neatenții, șuturi permise: toate motivele unei defensive bulversate”, au titrat jurnaliștii.

Experții sunt de părere că e nepermis ca o formație de talia lui Inter să scape atât de ușor punctele din mână. Gafele și nesincronizările din defensiva campioanei au făcut ca Atalanta să nu piardă.

„Când o echipă cu pretenții la titlu încasează 17 goluri în 12 meciuri de campionat, vina aparține rar unei singure persoane — mai ales atunci când lipsurile de concentrare apar în deplasare. Totuși, responsabilitatea se împarte diferit în funcție de ceea ce cedează concret înainte de momentul șutului.

Atalanta a încasat patru goluri, a trimis 15 șuturi, dintre care 10 pe spațiul porții, a ajuns la a zecea apărare a campionatului și a oferit un festival de erori cu o listă lungă de jucători ai lui Inter implicați: Dimarco la Elmas, Pavard și Akanji vinovați împreună la De Ketelaere, Spence în întârziere la incursiunea lui Rowe care a dus la temporarul 3-4 al belgianului și intervenția stângace a lui Bastoni cu brațul întins larg, care a provocat penalty-ul de 4-4”, a notat Gazzetta dello Sport.