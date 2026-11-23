Chiar dacă echipa, aflată în insolvență, este în cărți pentru play-off, cu șanse bune, Șumudică și-a anunțat plecarea invocând probleme personale. Totuși, lucrurile par să se fi rezolvat, iar antrenorul își va continua astfel ”mandatul” în Gruia.

Neluțu Varga: ”Șumudică rămâne, am vorbit cu el”

Neluțu Varga, principalul acționar al fostei campioane, a anunțat că Șumudică va rămâne în continuare la echipă, iar problemele acestuia s-au rezolvat.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Voluntari, iar o victorie i-ar permite echipei din Gruia să se apropie și mai mult de zona play-off-ului din Superliga României.

”Am vorbit cu el și rămâne, a avut ceva probleme personale, s-au rezolvat. (n.r. - Deci va fi pe bancă la meciul cu Voluntari?) Da, cu siguranță!”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Marius Șumudică a bifat 15 partide de la revenirea sa la CFR Cluj: șase dintre acestea s-au încheiat cu victoria echipei sale, patru cu rezultate de egalitate și cinci cu înfrângeri.

Șumudică ar putea reveni în Turcia

În ultimele săptămâni, numele lui Marius Șumudică a fost legat de două dintre fostele sale echipe din Turcia, Gaziantep și Rizespor. Dacă în cazul lui Rizespor, formație pe care a pregătit-o în 2021, nu a existat nicio confirmare din partea clubului sau a antrenorului, discuțiile despre o revenire la Gaziantep au fost intense. Totuși, varianta a picat definitiv pe 16 noiembrie, când gruparea turcă l-a prezentat oficial pe Volkan Demirel.

Ultima ofertă concretă despre care Marius Șumudică a oferit detalii financiare a venit din China, de la Yunnan Yukun. Pe 6 noiembrie, antrenorul a povestit că negocierile cu oficialii asiatici au durat aproximativ două luni, dar că a ales să spună pas propunerii: „Aveam, repet, contractul pe masă și am refuzat. Treceam de un milion de euro pe an”.