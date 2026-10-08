Bănățenii lui Dan Alexa se află pe locul 2 și trag la promovare, în timp ce ”militarii” lui Daniel Oprița au scăpat de curând de ultimul loc și luptă pentru evitarea retrogradării în Liga 3!

Astăzi, pe Stadionul Municipal din Sibiu, Poli Timișoara și Steaua București se întâlnesc în primul meci din etapa cu numărul 9 din divizia secundă.

Noul stadion din Timișoara, aproape de finalizare! Care va fi primul meci oficial

Poli Timișoara e cu gândul atât la promovarea în Superliga, cât și la mutarea pe Stadionul "Eroii Timișoarei".

Lucrările la Stadionul "Eroii Timișoarei" aveau inițial termen de finalizare în luna decembrie a acestui an, însă Poli pare că se va muta în noua casă în februarie 2027, atunci când este programat primul meci oficial din următorul an.

Stadionul va avea 10.000 de locuri, a costat 23 de milioane de euro, iar lucrările la montarea gazonului au început deja. Ion Timofte, directorul sportiv al lui Poli, este destul de sigur că primul meci oficial pe "Eroii Timișoarei" va fi cel cu Metaloglobus, din februarie.

"Sperăm ca noul stadion să fie gata cât mai curând. Văd că a început montarea gazonului. Mai sunt lucruri de făcut pe exterior, dar sper ca pe 20 februarie, când începe sezonul de primăvară, să putem veni aici cu echipa pe locul 1, iar suporterii să vină pe un stadion cu condiții bune.

Certitudinea mea e că pe 20 februarie vom putea juca pe noul stadion al Timișoarei. Ar fi bine dacă am putea intra și în decembrie, dar să nu forțăm lucrurile prea mult", a spus Ion Timofte, pentru PRO TV.

Stadionul "Eroii Timișoarei" va fi folosit de Poli până când va fi gata noua arenă "Dan Păltinișanu", care va costa aproximativ 140 de milioane de euro și va avea o capacitate de 32.000 de locuri, a doua cea mai mare din România, după Arena Națională.

Steaua a vândut un tânăr jucător în Italia!

Stoperul Radu Voicu (16 ani) a semnat cu AC Monza, club din Serie A, un contract valabil până în 2029. Juniorul era considerat un produs de calitate al academiei militarilor, dar nu a apucat să debuteze la prima echipă, deși a făcut parte din lotul lărgit pentru acest sezon. Nu a fost anunțată suma de transfer, dar aceasta s-ar putea ridica la 50.000 de euro plus bonusuri de debut sau de transfer ulterior.

Fundașul de 194 cm înălțime atrăsese atenția mai multor echipe din Italia, printre care și Genoa, formația patronată de Dan Șucu, dar a ales să meargă la clubul din Lombardia, unde va evolua momentan la echipa U17.

Acolo va fi coleg cu un alt român, Nicolas Blaj (16 ani / fundaș dreapta), în timp ce la formația Primavera (U19) activează Fabio Bădărău (18 ani / fundaș central), adus recent de la academia lui Juventus Torino, dar și cu Daniele Ganci (18 ani / mijlocaș defensiv), care are origini românești, dar cetățenie italiană.

CSA Steaua București are una dintre cele mai performante academii de juniori din România, ocupând locul al cincilea în clasificarea alcătuită de FRF pentru anul 2026, după FCV Farul Constanța, Viitorul Cluj, SC Dinamo 1948 și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.