Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, joacă astăzi în etapa a doua din grupele EHF Champions League cu FC Barcelona, nimeni alta decât deținătoarea trofeului.

Antrenorul dinamovist Paulo Pereira: ”Pentru a învinge echipe de acest nivel trebuie să ne depășim limitele”

”Trebuie să luptăm și să concurăm, dar în același timp să ne și bucurăm, pentru că nu avem în fiecare zi astfel de oportunități.

Pentru a învinge echipe de acest nivel trebuie să ne depășim limitele și să profităm de șansele pe care le vom avea. Cu această modalitate vom aborda meciul”, a asigurat antrenorul ”dulăilor”, portughezul Paulo Pereira, conform paginii oficiale CS Dinamo Handbal.

Până acum, campioana României a pierdut 23-27 acasă cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG) și a făcut egal 25-25 în deplasare la Skanderborg AGF (fosta Aarhus) în primele două etape din faza grupelor EHF Champions League.

Dinamo domină handbalul intern de un deceniu

”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană în Liga Zimbrilor.

Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.