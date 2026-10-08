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Lindsey Vonn, una dintre cele mai mari figuri din istoria schiului alpin, a fost numită în mod surprinzător în echipa SUA care va concura în noul sezon al Cupei Mondiale, care începe peste două săptămâni şi jumătate pe gheţarul austriac Soelden (Tirol), scrie EFE.

Vonn, în vârstă de 41 de ani, campioană olimpică, dublă campioană mondială - şi câştigătoare a 11 medalii la evenimente majore - este cvadruplă câştigătoare a Cupei Mondiale, având 84 de victorii, al treilea cel mai bun bilanţ din istorie.

Ruptură de ligament încrucișat anterior în ianuarie, apoi factură de tibie în februarie

La Jocurile Olimpice Milano-Cortina d'Ampezzo din Italia, din februarie, ea a suferit un accident grav în timpul probei de coborâre, care a dus la o fractură foarte complexă a tibiei stângi şi a necesitat multiple intervenţii chirurgicale, fiind aproape de amputarea piciorului.

Lindsey Vonn, cea mai mare schioare de coborâre din toate timpurile - cu opt Globuri de Cristal în această disciplină şi 48 de victorii în Cupa Mondială -, a fost inclusă în echipa A a Federaţiei de Schi din SUA pentru sezonul ce se apropie, din care fac parte un total de 17 schioare. Legendara campioană va putea concura, odată recuperată complet, graţie unei invitaţii (wild card).

Starul din Saint Paul (Minnesota), care deja surprinsese pe toată lumea revenind la competiţiile de nivel înalt la şase ani după retragerea sa cu o leziune la genunchiul drept, a făcut un salt şi mai mare în sezonul trecut, când a câştigat cursele de coborâre din Cupa Mondială de la St. Moritz (Elveţia) şi Altenmarkt (Austria).

În ciuda rupturii ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng din cauza unei căzături grave în timpul cursei de coborâre de la Crans-Montana (Elveţia), pe 30 ianuarie, ultima probă dinaintea Jocurilor, Vonn - câştigătoare a Premiului Prinţesa de Asturia pentru Sport în 2019 - a anunţat şapte zile mai târziu că va concura în proba principală a acestui sport, la Jocurile Olimpice de la Cortina d'Ampezzo.

Lindsey Vonn se va opera din nou în noiembrie

Revenirea imediată a americancei pare practic imposibilă, deoarece schioarea încă suferă de sechele acelei căzături de la JO 2026. La sfârşitul lunii aprilie, campioana însăşi anunţase că nu vor exista alte evoluţii înainte de sezonul 2027-28.

O nouă intervenţie chirurgicală este programată pentru noiembrie pentru a îndepărta componentele metalice de la picior şi a reconstrui ligamentul încrucişat.

''Odată ce ligamentul încrucişat este reparat, procesul necesită încă şase luni'', declarase Vonn la acea vreme, conform Agerpres. Acest lucru, pe hârtie, ar exclude şi participarea ei la Campionatele Mondiale, care vor avea loc între 1 şi 14 februarie la Crans Montana.