Argentinianul Diego Simeone a devenit duminică antrenorul cu cele mai multe victorii în campionatul de fotbal al Spaniei, după ce echipa sa, Atletico Madrid, a învins în deplasare, cu scorul de 3-0, formaţia Getafe, într-un meci contând pentru etapa a 13-a din La Liga, informează EFE.

Diego Simeone, antrenorul cu cele mai multe victorii în La Liga!

Simeone a înregistrat a 345-a sa victorie în 567 de meciuri ca tehnician, toate la cârma lui Atletico Madrid, depăşindu-l pe legendarul antrenor spaniol Luis Aragones, care a înregistrat 344 de victorii în 757 de meciuri, disputate cu opt cluburi diferite: Atletico Madrid, FC Barcelona, Betis Sevilla, Espanyol Barcelona, Mallorca, Sevilla FC, Valencia CF şi Real Oviedo.

Cei doi sunt urmaţi în ierarhia antrenorilor cu cele mai multe victorii în La Liga de Miguel Munoz (323), Ernesto Valverde (278), Manuel Pellegrini (271), Javier Irureta (259), Fernando Daucik (234), Marcelino Garcia Toral (208), Javier Clemente (205) şi Victor Fernandez (202).

Diego Simeone şi-a făcut debutul ca antrenor al lui Atletico Madrid în La Liga pe 7 ianuarie 2012, cu un egal în deplasare în faţa formaţiei Mallorca (0-0), iar prima sa victorie a venit o săptămână mai târziu, în faţa echipei Villarreal (3-0), pe vechiul stadion al madrilenilor, Vicente Calderon.

Agerpres.