"Imi place de el, are o tehnica desavarsita, dar e gras ca mine!" Ironii la adresa lui Budescu dupa ce a ratat convocarea la nationala

FRF a anuntat lotul convocat de Mirel Radoi pentru primele meciuri din preliminariile Mondialului din 2022.

Constantin Budescu nu a fost chemat pentru partidele cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, lucru la care fotbalistul a declarat ca nu se astepta.

Dupa ce a facut lotul Romaniei, fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a declarat ca Budescu nu avea ce sa caute la nationala, chiar daca a avut evolutii bune la Astra in prima parte a acestui sezon.

"Pe Budescu nu l-as mai fi luat nici eu! Mi-a placut de el, dar e gras ca mine. Daca nu faci cele doua faze, de atac si de aparare, nu poti sa joci!

Eu am stat in spatele a doi antrenori extraordinari, cat timp eram implicat in fotbal. Ma refer la Anghel Iordanescu si Victor Piturca. La ei, daca nu faceai faza de aparare, nu jucai nici macar cinci minute. Trebuia sa alergi pana dadea boala in tine.

Budescu are o tehnica desavarsita, loveste cu dreptul formidabil. Are calitate, dar la nationala e altceva", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Look Sport.

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.