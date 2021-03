Nepomuceno ii calca pe urme lui Gueye! Desi a fost rugat de conducere sa slabeasca, fotbalistul a facut exact opusul!

Gevaro Nepomuceno a fost adus de Dinamo in iarna din postura de jucator liber de contract.

Jucatorul care a jucat ultima data in Liga 5 din Anglia pentru Halifax Town nu a reusit insa sa se impuna la echipa din Stefan cel Mare, evolutiile sale fiind mult sub cele avute la Petrolul de exmplu, in perioada iulie 2014-februarie 2016.

Se pare ca principalul motiv pentru care internationalul din Insulele Curacao nu a reusit sa marcheze niciun gol si nici sa ofere vreo pasa decisiva in 7 meciuri jucate pentru Dinamo este reprezentat de forma sportiva in care se afla.

Era destul de vizibil ca Nepomuceno avea cateva kilograme in plus inca de cand a venit la echipa. Aceasta situatie s-a inrautatit in ultima perioada, fotbalistul 'reusind' sa ia in greutate, sustine Gazeta Sporturilor, desi oficialii clubului l-au rugat sa mai dea jos cateva kilograme.

"De cand a venit la noi, parca a pus un kilogram sau doua! Totusi, problema la el nu este legata neaparat de greutate, ci de faptul ca nu se regaseste, e foarte departe de ce arata la Petrolul acum niste ani", au spus oameni apropiati de Dinamo sursei citate.

De asemenea, si managerul sportiv al clubului, Mario Nicolae, s-a aratat destul de deranjat de evolutiile lui Nepomuceno, dar si ale lui Morsay, care de asemenea a venit in Stefan cel Mare in pauza de iarna.

"Nici noi nu suntem multumiti! Oamenii si gloriile clubului sunt indreptatite pentru ca si noi suntem dezamagiti pentru ca transferurile, si aici ma refer la Morsay si Nepomuceno, nu reusesc sa aduca acel plus. Suntem suparati! Si Blejdea lipseste aproape de cand a venit. A jucat doar doua meciuri", a spus Nicolae conform sursei citate.

S-a aflat astfel motivul pentru Gevaro Nepomuceno nu a fost inclus in lot de Ionel Gane la ultimele doua meciuri ale lui Dinamo, ambele in deplasare, cu Dunarea Calarasi in Cupa Romaniei si cu FC Voluntari in Liga 1.

Nepomuceno merge astfel pe urmele unui alt fotbalist strain venit la Dinamo relativ recent, Magaye Gueye, care a avut probleme cu greutatea inca de cand a sosit in Romania si pe care nu a reusit niciodata sa le rezolve in totalitate.