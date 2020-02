"Nu a spus ca vine din bananieri sau cocotieri!" Reactia OFICIALILOR lui CFR dupa ce Dan Petrescu a spus ca l-a luat din copac pe Lacina Traore

Dan Petrescu a oferit ieri o declaratie surprinzatoare despre Lacina Traore.

In urma stirilor aparute in presa despre existenta unui posibil conflict intre Dan Petrescu si Lacina Traore, antrenorul CFR-ului a vorbit ieri la conferinta de presa, negand zvonurile. De asemenea, Petrescu a spus despre Traore ca l-a luat dintr-un copac, referindu-se la faptul ca fotbalistul nu mai jucase fotbal de ceva timp inainte sa fie adus la campioana Romaniei.

Bogdan Mara a vorbit astazi la "Ora exacta in sport" despre declaratia antrenorului lui CFR, tinand sa lamureasca faptul ca antrenorul foloseste des expresia, referindu-se la jucatorii care nu au mai jucat fotbal pana sa ajunga la CFR de o perioada lunga de timp.

"S-a interpretat gresit total. Este o expresie de-ale lui Dan, pe care o foloseste des. Avem mereu problema asta cu el. Daca va uitati la CV-urile jucatorilor pe care ii aducem la echipa, vedeti ca sunt jucatori care au jucat constant in ultimul ani. Atunci cand ii aducem un jucator care nu a jucat in ultimul timp, chiar daca are un CV bun, sau e un jucator bun, exact asa se exprima <<Bai, ce imi aduceti jucatori de prin copaci?>> A incercat sa explice la fel si cu Traore.

Nu a spus ca vine din bananieri sau din cocotieri. Poate veni si din alt copac. Este o expresie, o figura de stil prin care a explicat ca atunci cand a venit la noi, Traore nu mai jucase fotbal de ceva timp. Era un jucator pe care nu mai conta nimeni si intr-un timp scurt am reusit sa il punem pe picioare. Este singurul jucator de la noi care nu a jucat in ultima perioada si a fost adus la dorinta lui Dan", a declarat Bogdan Mara la PRO X.