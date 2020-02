Ce a spus Dan Petrescu despre infrangerea Romaniei in Fed Cup, dupa ce ieri le-a facut galerie jucatoarelor noastre

Romania a pierdut dramatic confruntarea cu Rusia din Fed Cup, scor 3-2.

Dan Petrescu a fost prezent in tribunele Salii Polivalente din Cluj-Napoca, in prima zi a meciului dintre Romania si Rusia, de unde le-a sustinut pe tenismenele romance. Din pacate, Romania a pierdut dramatic in partida decisiva, astfel ca jucatoarele noastre au ratat calificarea la turneul final de la Budapesta.

Antrenorul CFR-ului a vorbit despre experienta pe care a trait-o la meciul de Fed Cup si spune ca ii pare rau de infrangerea suferita de fete.

"Imi pare rau ca au pierdut, de la 2-2, mai ales ca nu au fost jucatoare importante. M-am simtit bine ieri in sala, mult mai bine decat pe teren, fara stres! Cu toate ca si acolo eram nervos ca a egalat-o pe Ana Bogdan la 1 si de aia am si plecat, eram mult prea suparat", a spus Dan Petrescu.