"Poate sa isi aduca amanta!" Dan Petrescu a facut SENZATIE la conferinta de presa cu RASPUNSUL ASTA! Ce intrebare a primit antrenorul

Dan Petrescu a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Viitorul.

Antrenorul CFR-ului a fost intrebat de promotia facuta de oficialii echipei de Valentine's Day. Din moment ce meciul cu Viitorul pica fix de celebra zi, ardelenii au decis ca barbatii care vin insotiti de o persoana de sex feminin nu trebuie sa plateasca intrarea pentru aceasta.

"Nu stiu daca au multi interes de Ziua Indragostitilor sa vina la fotbal, dar eu ii invit cu drag. Am inteles ca daca vine baiatul, poate veni si cu altcineva, ca nu plateste.

Amanta, prietena, sotia, stiu eu ce aduce el acolo? Cu sora lui, ca nu stie nimeni daca este sora-sa. Important este ca s-a facut aceasta miscare din partea clubului si speram sa fie cat mai multi suporteri si sa ne ajute sa castigam meciul", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

CFR Cluj este pe primul loc in Liga 1, cu 48 de puncte obtinute in 24 de meciuri jucate, la 5 puncte distanta de FCSB. Campioana Romaniei are asigurata prezenta in play-off, in timp ce Viitorul lui Gica Hagi se lupta pentru a prinde locul de play-off.