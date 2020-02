"E presiune mare, azi, maine, nu se mai termina!" Ce spune Hagi inaintea CUTREMURULUI cu Petrescu

Hagi spera ca jucatorii sai sa se ridice la nivelul meciului cu CFR si sa reuseasca un nou rezultat important, care sa-i impinga spre play-off.

Hagi a refuzat sa vorbeasca despre lupta pentru titlu si s-a concentrat exclusiv pe intalnirea cu CFR-ul, de maine seara. Vrea sa-l supere pe prietenul Petrescu inaintea turului cu Sevilla din saisprezecimile Europa League.

"Mai sunt doua meciuri grele, am ajuns in situatia asta din cauza modului cum am terminat anul trecut. Trebuie sa facem puncte, sa repetam performantele de acum doi ani si si de anul trecut. Vrem sa mergem in play-off. Depinde numai de noi, am facut meciuri bune cu CFR-ul de multe ori. Vad un meci deschis. Foarte greu, dar un meci deschis. Avem sansa noastra. Adversarul e foarte, foarte bun, mai ales acasa, si o sa ne fie foarte greu. Mai sunt doua meciuri, vom vedea ce va fi. E important meciul cu CFR-ul, ca e primul.

Sunt meciuri grele, sper sa facem puncte. Trebuie sa facem meciuri foarte bune si sa luam punctele care sa ne duca unde ne dorim cu totii. Depindem de noi. E presiune mereu, azi, maine, nu se mai termina. La fotbal nu repetam filmul. E alt adversar, alt meci, trebuie sa ne obisnuim. Presiune e si pe noi, si pe adversari, si pe toti ceilalti. Important e sa stii s-o duci. Cine vrea sa faca performanta, are presiune. Intalnim o echipa extraordinara, cu un antrenor foarte bun. Speram sa venim acasa cu un rezultat pozitiv", a spus Hagi.