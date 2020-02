BREAKING NEWS | Dan Petrescu e gata sa-si dea afara unul dintre cei mai importanti jucatori inaintea meciului cu Sevilla: "Daca mai comentezi, poti sa-ti cauti echipa!"

Unul dintre jucatorii importanti de la CFR l-a infuriat pe antrenor.

Dan Petrescu s-a enervat extrem de tare pe unul dintre preferatii sai inaintea duelului cu Sevilla din Europa League. Lacina Traore a intrat pe lista neagra a antrenorului campioanei, dupa cum scrie Fanatik, din cauza modului superficial in care se antreneaza.

Jucatorul nu a mai intrat in lotul CFR-ului de la meciul cu Celtic, din 12 decembrie, cand s-a accidentat. Conform sursei citate, lui Dan Petrescu nu i-a convenit modul in care Traore se antreneaza si i-a transmis ca poate pleca daca nu isi schimba atitudinea.

Cunoscut ca fiind o fire orgolioasa, antrenorul CFR-ului nu are de gand sa cedeze in fata atitudinii nepotrivite a atacantului, chiar daca este unul dintre jucatorii importanti, iar dubla cu Sevilla este aproape. Fanatik scrie ca Traore a comentat in repetate randuri in momentele in care Dan Petrescu i-a atras atentia, moment in care "Bursucul" i-a replicat: "Daca mai comentezi, poti sa iti cauti echipa!".

Conform sursei citate, Traore ar fi inceput sa isi caute deja echipa, iar in ultimele zile o echipa din Kazahstan si-a exprimat interesul pentru a-l aduce pe jucator.