Dan Petrescu isi lauda unul dintre jucatori, chiar daca nu-l mai baga deloc in teren! "Era Messi la U21"

"Bursucul" a vorbit despre situatia in care se afla unul dintre jucatorii sai.

Dan Petrescu l-a folosit in doar 2 meciuri pe Cristi Manea in acest sezon, insa antrenorul l-a laudat pe acesta, spunand ca are calitati extraordinare si ca trebuie sa munceasca pentru a prinde lotul.

Jucatorul lui Apollon Limassol, imprumutat in prezent la Cluj, a jucat cu Poli Iasi si cu Dinamo, bifand numai 157 de minute in aceasta editie de Liga 1.

"Manea era Messi cand juca la U21. In momentul cand trebuia sa folosesti un jucator U21, el a fost constant, si-a facut treaba, a jucat excelent. In momentul in care a iesit din aceasta regula, el a plecat de la CFR si s-a intors cand echipa era facuta. Apararea era buna, nu luam gol. Fiecare jucator trebuie sa inteleaga, sa isi astepte randul. Sunt convins ca si el e disperat sa joace, avem multi jucatori care vor sa joace. El trebuie sa lupte pentru locul lui. Daca nu luam gol, e greu sa schimbi ceva in aparare", a spus Petrescu la conferinta de presa dinaintea meciului de campionat.

CFR va intalni pe Viitorul, intr-un duel vital pentru echipa lui Hagi de a mai spera la play-off.