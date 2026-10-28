EXCLUSIV Noul Dan Petrescu din Superliga: „Un antrenor care va avea un cuvânt important de spus”

Noul Dan Petrescu din Superliga: „Un antrenor care va avea un cuvânt important de spus” Superliga
SPORT.RO
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Unul dintre antrenorii din Superliga a fost scos în evidență în emisiunea VOYO SPORT LIVE. 

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Florin MaximcorvinulSuperligaDan PetrescuRobert NitaVoyo
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Andrei Grecu îi are alături în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță la VOYO SPORT LIVE, iar cei trei discută despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Antrenorul care a făcut minuni în Superliga: „Cel mai apropiat de profilul lui Dan Petrescu”

Robert Niță a vorbit despre Florin Maxim, care este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Superliga.

Fostul jucător de la Rapid și a apropiat al lui Dan Șucu l-a lăudat la rândul lui pe Maxim, după remiza, scor 0-0, din duelul giuleștenilor cu hunedorenii lui Florin Maxim.

„Maxim mi se pare un antrenor foarte bun și făcând o comparație mi se pare genul de antrenor cel mai apropiat de profilul lui Dan Petrescu. Este foarte bine organizat, pune accent pe disciplină, și are și o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic. Eu chiar mi-aș dori să îl vă la o echipă cu pretenții.

Este adevărat că el la Corvinul are și un ciclu de patru-cinci ani, într-un dintre anii ăștia are dreptul să promoveze din punct de vedere sportiv, dar nu au actele în regulă.

E o echipă care arată foarte bine și i-am văzut de două ori în decurs de o săptămână, are trasee de joc, este foarte bine organizată, cu un antrenor cerebral, care știe când să iasă la marginea terenului și să pună presiune, știe și când să calmeze un pic lucrurile. Eu îl văd pe Maxim un antrenor care va avea un cuvânt important de spus la nivelul băncii tehnice în România”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Florin maxim 260626 bun
Florin maxim 260626
Florin Maxim (Corvinul Hunedoara) / Foto - Gabriel Chirea
Florin Maxim / Foto - Gabriel Chirea
Florin Maxim, antrenor Corvinul Hunedoara
Florin Maxim / Foto - Gabriel Chirea
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Nou-promovata Corvinul Hunedoara se află pe locul 10 în Superliga, la doar cinci „lungimi” de ultima poziție care duce în play-off.

Echipa antrenată de Florin Maxim a reușit să adune 16 puncte după 13 etape în Superliga și are două victorii și trei înfrângeri în ultimele cinci meciuri din campionat.

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