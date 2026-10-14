Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

La partida de pe Arena Națională a asistat și Gigi Becali, cel care a hotărât să îi ofere libertate totală lui Laurențiu Reghecampf, cel puțin în debutul mandatului. Mihai Stoica susține că patronul nu s-a implicat deloc în efectuarea schimbărilor la partida din weekend.

Gigi Becali, fără implicare la schimbările de la FCSB - Oțelul. Mihai Stoica: "Îl am martor pe Dan Petrescu"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că până și Dan Petrescu, prezent și el la meci, a rămas surprins de lipsa de implicare a lui Gigi Becali.

"Am martor pe Dan Petrescu, care l-a monitorizat pe Gigi nonstop. Făcuse Reghe alea două schimbări, cu Gnahore și Politic. Gigi a zis: 'Păi, pe cine a scos?'. Și zic: 'Pe Korenica și Cisotti'. Petrescu s-a uitat și a zis: 'Băi, nu le-a făcut el, mă! M-am uitat la el'", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.