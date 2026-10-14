Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: &quot;Băi, nu le-a făcut el!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a debutat cu o victorie la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, 1-0 contra celor de la Oțelul Galați.

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Gigi BecaliDan PetrescuFCSBMihai StoicaLaurentiu ReghecampfOtelul Galati
Din articol

La partida de pe Arena Națională a asistat și Gigi Becali, cel care a hotărât să îi ofere libertate totală lui Laurențiu Reghecampf, cel puțin în debutul mandatului. Mihai Stoica susține că patronul nu s-a implicat deloc în efectuarea schimbărilor la partida din weekend.

Gigi Becali, fără implicare la schimbările de la FCSB - Oțelul. Mihai Stoica: "Îl am martor pe Dan Petrescu"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că până și Dan Petrescu, prezent și el la meci, a rămas surprins de lipsa de implicare a lui Gigi Becali.

"Am martor pe Dan Petrescu, care l-a monitorizat pe Gigi nonstop. Făcuse Reghe alea două schimbări, cu Gnahore și Politic. Gigi a zis: 'Păi, pe cine a scos?'. Și zic: 'Pe Korenica și Cisotti'. Petrescu s-a uitat și a zis: 'Băi, nu le-a făcut el, mă! M-am uitat la el'", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

La partida cu Oțelul, FCSB nu a făcut nicio schimbare la pauză, așa cum Gigi Becali obișnuia să le ordone antrenorilor, mai ales când rezultatul de pe tabelă nu era mulțumitor. Reghecampf i-a trimis în teren pe Joao Paulo și Alexandru Stoian, în minutul 57, iar 20 de minute mai târziu pe Dennis Politic și Eddy Gnahore.

Stoian, unul dintre jucătorii veniți de pe bancă, a fost cel care a decis meciul, cu golul din minutul 65 venit după o centrare a lui Valentin Crețu.

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