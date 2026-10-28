Andrei Grecu îi are alături în platou pe Bogdan Lobonț și Robert Niță la VOYO SPORT LIVE, iar cei trei discută despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Robert Niță, despre conflictul cu Cristi Săpunaru: „Mi-am câștigat pe teren dreptul de a vorbi”

Fostul jucător de la Rapid i-a oferit lui Cristi Săpunaru o replică după ce fostul căpitan al giuleștenilor l-a ironizat în mai multe rânduri.

Robert Niță a explicat faptul că și-a câștigat dreptul de a vorbi despre ceea ce se întâmplă la Rapid pe teren și consideră conflictul cu fostul fundaș central închis.

„(n.r. despre conflictul cu Cristi Săpunaru) M-a deranjat limbajul pe care l-a folosit, el fiind un tip orgolios pe undeva mă așteptam să răspundă, este fix alegerea lui, nu vreau să comentez asta.

Eu mi-am câștigat dreptul de a vorbi pe teren, pentru că am câștigat alături de Rapid trei trofee, dar orice suporter al echipei are dreptul să vorbească despre echipă.

Dacă pe domnul Săpunaru l-a deranjat că am vorbit despre antrenorul Pancu, așa s-a întâmplat în cazul domnului Săpunaru când alții vorbeau și am considerat că este normal să intervin în favoarea lui Săpunaru. Indiferent despre cine va fi vorba și indiferent de context, fiind suporter al Rapidului, dacă eu consider că am ceva de spus în favoarea Rapidului o voi spune.

Nu vrea să mai continui această discuție, pentru mine Săpunaru este un subiect închis, el are libertatea să facă ce dorește, pentru mine acest subiect nu mai există în momentul de față, îi urez baftă în ceea ce face și în viitoarea carieră”, a spus Robert Niță în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.