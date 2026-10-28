Cine sunt jucătorii convocați de Sandu Iacob în lotul României pentru meciurile cu Franţa şi Polonia, primele din preliminariile Campionatului European 2028

FR Handbal a anunțat marţi lotul de 20 de jucători convocat de către noii antrenori ai naţionalei României, Sandu Iacob şi Cedric Sorhaindo, pentru primele două partide din preliminariile CE2028, cu Franţa şi Polonia.

Ionuţ Iancu, Dan Vasile, Dumitru Rusu (portari) - Antonio Bordeanu, Robert Nagy, Mihai Babă, Andrei Buzle, Liviu Caba, Călin Căbuţ, Gabriel Cumpănici, Andrei Drăgan, Demis Grigoraş, Dragoş Hanţaru, Robert Militaru, Nicuşor Negru, Ionuţ Nistor, Bogdan Oancea, Bogdan Raţă, Daniel Stanciuc, Roland Thalmaier.

Cu noul staf pe banca tehnică, anunţat tot marţi de către FRH, naţionala României va juca primul meci din grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2028 în deplasare, cu multipla campioană Franţa, în 5 noiembrie.

Trei zile mai târziu, tricolorii vor evolua pe teren propriu, în noua sală din Tulcea, cu Polonia.

Meciurile din preliminarii vor continua în 2027, începând din martie, cu Letonia (tur 10/11 martie şi retur 13/14 martie), cu Franţa (retur 5/6 mai) şi cu Polonia (retur 9 mai).

Primele două clasate din fiecare din cele opt grupe şi cele mai bune patru echipe de pe locul 3 se califică la turneul final al Campionatului European din 2028.

Competiţia va fi găzduită, între 13-30 ianuarie 2028, în Spania, Portugalia şi Elveţia.

În paralel, în acelaşi timp cu preliminariile, cele trei naţiuni gazdă şi deţinătoarea trofeului, Danemarca, vor evolua în EHF Euro Cup, competiţie semioficială pentru echipele calificate direct la turneul final al CE2028. News.ro