Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”

Arsenal - Newcastle, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” au nevoie de un parcurs perfect pentru titlu. Echipele de start

Corvinul Hunedoara a făcut un pas mare spre promovarea în Superligă, după ce a învins-o azi pe Steaua cu scorul de 3-1, chiar în Ghencea, într-o partidă din etapa a şasea din play-off-ul Ligii 2.

Nigerianul Gideon Uche Goodlad (9), portughezul Pedro Albino (42) şi Ricardo Pădurariu (56) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru Steaua a redus din diferență spaniolul Rubio (Ruben Lopez) (65).

Cu o victorie în runda următoare, Corvinul va promova matematic în eşalonul de elită.

Reamintim că Steaua, aflată sezon de sezon printre cele mai bune echipe din Liga 2, nu are drept de promovare în Superligă.