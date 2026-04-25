Corvinul Hunedoara a făcut un pas mare spre promovarea în Superligă, după ce a învins-o azi pe Steaua cu scorul de 3-1, chiar în Ghencea, într-o partidă din etapa a şasea din play-off-ul Ligii 2.
Nigerianul Gideon Uche Goodlad (9), portughezul Pedro Albino (42) şi Ricardo Pădurariu (56) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru Steaua a redus din diferență spaniolul Rubio (Ruben Lopez) (65).
Cu o victorie în runda următoare, Corvinul va promova matematic în eşalonul de elită.
Reamintim că Steaua, aflată sezon de sezon printre cele mai bune echipe din Liga 2, nu are drept de promovare în Superligă.
Eșecul din Ghencea cu Corvinul nu le-a picat prea bine fanilor din Ghencea.
Steaua Liberă i-a taxat pe elevii lui Daniel Oprița: ”Steliștii par să fi intrat deja în vacanță”, ”nu s-au prea mișcat nici după pauză”, ”steliștii s-au relaxat încă din minutul 1” etc.
A fost apreciat în schimb golul lui Rubio: ”Astfel a venit și golul Stelei, marcat de Rubio în minutul 65. Chiar dacă inutil, golul a fost unul frumos. Chipirliu a primit o centrare la colțul lung al porții lui Codruț Sandu, a recentrat mingea cu capul, aceasta a ajuns în careul mic, la Rubio, care la rândul său a deviat-o cu capul în poarta hunedoreană. Un gol frumos dar care, cum am spus deja, nu a ajutat cu nimic”.
Rezultatele din etapa 6 din play-off
Joi
FC Bihor - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-2
Sâmbătă
Chindia Târgovişte - FC Voluntari 1-2
Steaua Bucureşti - Corvinul Hunedoara 1-3
Clasamentul din play-off-ul Ligii 2