FCSB a câștigat cu emoții partida cu FC Voluntari, scor 2-1, cu un gol marcat în ultimele minute ale meciului de Alexandru Stoian.

În meciul din runda a 12-a din Superliga, pentru roș-albaștrii au marcat Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Remarcatul lui Dan Petrescu după victoria la limită a lui FCSB: „Se vede și pe tabelă”

Fostul antrenor al lui CFR Cluj a făcut un obicei din a merge la meciuri din Superliga, iar de această dată a fost prezent la FC Voluntari - FCSB.

Dan Petrescu a vorbit despre partida câștigată de roș-albaștrii și l-a evidențiat pe Alexandru Stoian, atacantul de 18 ani care i-a adus încă o dată victoria lui FCSB.

„Un meci echilibrat. Cred că prima repriză a fost a celor de la FCSB, iar a doua, a celor de la Voluntari.

Voluntari nu a reușit să marcheze, pentru că nu a avut ocazii mari, iar pe final a plătit pentru asta.

Este bine să ai jucători importanți pe bancă, mai ales că Stoian este la naționala de tineret.

Este un jucător în care ai mare încredere atunci când intră. Asta se vede și pe tabelă.

La un derby nu trebuie să te motivezi prea mult. După două victorii la rând, cred că le va fi mai ușor. Moralul este mai bun, dar Rapidul este într-o formă excelentă”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.