CLASAMENT Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!

Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga! Liga 2
Corvinul Hunedoara a făcut un pas mare spre promovarea în Superligă, după ce a învins-o pe Steaua cu scorul de 3-1, sâmbătă, la Bucureşti, într-o partidă din etapa a şasea a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.

Gideon Goodlad (9), Pedro Albino (42) şi Ricardo Pădurariu (56) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru Steaua a înscris Rubio (65).

Cu o victorie în runda următoare Corvinul va promova matematic în eşalonul de elită.

Clasamentul din play-off-ul Ligii 2:

Rezultate:

Play-off - etapa a 6-a

Joi

  • FC Bihor Oradea - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-2

Sâmbătă

  • AFC Chindia Târgovişte - FC Voluntari 1-2
  • Steaua Bucureşti - ACS FC Corvinul Hunedoara 1-3

NOTĂ: Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.

Play-out - etapa a 5-a:

Grupa A

Sâmbătă

  • ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Dinamo Bucureşti 0-2
  • CSM Slatina - AFC ASA Târgu Mureş 0-0
  • CS Gloria Bistriţa - AFC Metalul Buzău 0-1
  • ACSM Politehnica Iaşi - AFC Câmpulung Muscel 1-0

Clasament

1. Metalul Buzău 47 puncte

2. ASA Târgu Mureş 45

3. Poli Iaşi 40

...

Grupa B

Sâmbătă

  • CSC 1599 Şelimbăr - CS Tunari 1-2
  • CSC Dumbrăviţa - CSM Reşiţa 2-0
  • CS Concordia Chiajna - ACS FC Bacău 2-0
  • CS Afumaţi - CSM Olimpia Satu Mare 1-3

Clasament

  • 1. Concordia 40 puncte
  • 2. CSM Reşiţa 40
  • 3. FC Bacău 39

...

NOTĂ: Ultimele două clasate în fiecare grupă din play-out retrogradează în Liga a III-a, în timp ce echipele clasate pe locul 6 dispută un baraj pentru menţinerea în eşalonul secund.

