Gideon Goodlad (9), Pedro Albino (42) şi Ricardo Pădurariu (56) au marcat golurile oaspeţilor, în timp ce pentru Steaua a înscris Rubio (65). Cu o victorie în runda următoare Corvinul va promova matematic în eşalonul de elită. Clasamentul din play-off-ul Ligii 2:

Clasamente oferite de Sofascore

Rezultate: Play-off - etapa a 6-a Joi FC Bihor Oradea - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-2 Sâmbătă AFC Chindia Târgovişte - FC Voluntari 1-2

Steaua Bucureşti - ACS FC Corvinul Hunedoara 1-3 NOTĂ: Primele două clasate promovează direct în Superligă, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.

Play-out - etapa a 5-a: Grupa A Sâmbătă ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Dinamo Bucureşti 0-2

CSM Slatina - AFC ASA Târgu Mureş 0-0

CS Gloria Bistriţa - AFC Metalul Buzău 0-1

ACSM Politehnica Iaşi - AFC Câmpulung Muscel 1-0 Clasament 1. Metalul Buzău 47 puncte 2. ASA Târgu Mureş 45 3. Poli Iaşi 40 ... Grupa B Sâmbătă CSC 1599 Şelimbăr - CS Tunari 1-2

CSC Dumbrăviţa - CSM Reşiţa 2-0

CS Concordia Chiajna - ACS FC Bacău 2-0

CS Afumaţi - CSM Olimpia Satu Mare 1-3 Clasament 1. Concordia 40 puncte

2. CSM Reşiţa 40

3. FC Bacău 39 ... NOTĂ: Ultimele două clasate în fiecare grupă din play-out retrogradează în Liga a III-a, în timp ce echipele clasate pe locul 6 dispută un baraj pentru menţinerea în eşalonul secund. Agerpres.