Scandalul Mbappe poate costa Real Madrid milioane de dolari! Decizie radicală luată de televiziunea chineză

Scandalul Mbappe poate costa Real Madrid milioane de dolari! Decizie radicală luată de televiziunea chineză La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid riscă să piardă milioane de dolari după ce televiziunea de stat din China a suspendat transmisiunile LaLiga, ca reacție la declarațiile lui Kylian Mbappé despre Mao Zedong.

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Controversa a început după viralizarea unui fragment dintr-un interviu în care atacantul francez a vorbit despre o imagine trucată cu chipul său suprapus peste cel al unui „dictator chinez”, făcând trimitere la Mao Zedong. China Media Group, instituția care controlează televiziunea de stat CCTV, a decis să suspende, începând cu 26 octombrie, transmisiunile campionatului Spaniei și materialele publicitare în care apare Mbappé.

Reacția autorităților chineze i-a determinat pe reprezentanții LaLiga și pe Mbappé să prezinte scuze publice. Pe 28 octombrie, Real Madrid a transmis, la rândul său, un mesaj prin care și-a cerut scuze poporului chinez pentru eventualele ofense provocate de comentariile atacantului. Cu toate acestea, reluarea transmisiunilor nu a fost confirmată încă.

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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Real Madrid riscă să piardă 12 milioane de dolari anual

Potrivit publicației americane The Wall Street Journal, drepturile media ale LaLiga pe piața chineză sunt evaluate la peste 100 de milioane de dolari anual. În august 2026, organizatorii campionatului spaniol au semnat un acord cu platforma China Mobile Migu, valabil până în 2030, pentru difuzarea tuturor celor 380 de partide din fiecare sezon.

În sezonul 2024-2025, Real Madrid a încasat aproximativ 158 de milioane de euro (176 de milioane de dolari) din drepturile de televizare ale LaLiga, reprezentând circa 11% din veniturile audiovizuale distribuite cluburilor din primele două ligi spaniole. Dacă întreaga valoare anuală a drepturilor TV din China ar fi pierdută și scăderea s-ar reflecta proporțional în sumele distribuite cluburilor, gruparea madrilenă ar putea pierde între 10 și 12 milioane de dolari pe sezon.

China reprezintă una dintre cele mai importante piețe comerciale pentru Real Madrid. Potrivit Le Monde, clubul spaniol are aproximativ 97 de milioane de suporteri în această țară și colaborează cu firme chineze precum Hisense și Roborock. 

În urma controversei, Mbappé personal a pierdut colaborări publicitare cu Dongpeng, Mengniu și Milkground, unele dintre contractele sale fiind evaluate la aproximativ 6,7 milioane de euro (aproximativ 7,5 milioane de dolari). 

Până în prezent, Real Madrid nu a anunțat rezilierea vreunui contract comercial cu partenerii chinezi și nici o pierdere financiară directă provocată de suspendarea transmisiunilor.

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