Cosmin Olăroiu (57 de ani) antrenează de o viață în fotbalul arab, din 2007 mai precis, de când a părăsit FCSB pentru Al-Hilal Riad. Și, în toți acești ani, Oli s-a convins de un lucru foarte important: în zona Golfului Persic, greul începe pentru un antrenor, de abia când echipa ajunge pe val!

Explicația acestei realități ține de faptul că, în fotbalul din Orientul Mijlociu, jucătorii localnici pierd repede contactul cu realitatea. Și, la Al-Jazira, fix acest pericol îl pune în gardă acum pe Oli. Pentru că, Al-Jazira, formație pe care a preluat-o în iunie, e pe un trend ascendent: 10 meciuri în toate competițiile, 6 victorii, 3 egaluri și doar 1 înfrângere. Cu aceste cifre, formația din Abu-Dhabi a ajuns lider în campionat, în grupa ei din Champions League Two și s-a calificat și în sferturile Cupei Președintelui.

În acest context, arabii au început să viseze cu ochii deschiși! De aici, și întrebările cu care Oli a fost „bombardat“, înaintea meciului din această seară, Al-Jazira – Al-Muharraq (ora 18:00, VOYO Sport 1), în etapa a 3-a din Champions League Two.

Al-Jazira – Al-Muharraq va fi transmis live de VOYO Sport 1, de la ora 18:00

Cu patru puncte, după primele două runde din grupa B – Al-Jazira a remizat cu Gol-Gohar din Iran, scor 0-0, și a învins Arkadag din Turkmenistan cu 2-1 – echipa lui Oli se apropie de calificarea, în optimi, în a doua competiție intercluburi din Asia. Și, având în vedere că tehnicianul român a mai câștigat Champions League Two, în sezonul 2024-2025, pe când era la Sharjah (Emirate), ziariștii arabi l-au tot întrebat dacă această performanță poate fi repetată și acum.

Văzând insistența cu care e întrebat despre câștigarea trofeului, deși competiția e abia la început, Oli le-a predat jurnaliștilor o lecție despre gestionarea unei campanii.

„Atunci când pleci la drum, în orice competiție, cred eu că e firesc să-ți dorești să o câștigi. Dar greșeala cea mai mare e să te gândești obsesiv că trebuie să câștigi competiția. Nu! Important e primul pas și apoi următorul pas. Și, în cazul nostru, următorul pas se numește Al-Muharraq. Trebuie să ne concentrăm pe viitorul apropiat, ca să ne putem atinge un obiectiv pe termen lung. Repet, și eu îmi doresc să câștigăm trofeul Champions League, mai ales că, fiind o competiție internațională, e și o chestie de onoare. Pentru că reprezentăm și Emirate, nu doar clubul Al-Jazira“, a afirmat tehnicianul român.

Acesta a prefațat apoi duelul cu Al-Muharraq, campioana din Bahrain din ultimele două sezoane.

„E un meci pe care ni-l dorim foarte mult să-l câștigăm și îl abordăm cu toată seriozitatea. Îmi doresc foarte mult să obținem cele trei puncte, lucru care ne-ar ajuta în următoarele meciuri pentru calificare. Al-Muharraq e o echipă bună, o echipă cu jucători de calitate, trebuie să ținem cont de asta, trebuie să ne respectăm adversarul și, cel mai important, să jucăm noi la parametri cei mai înalți“, a spus Olăroiu.

De la ora 18:00, meciul Al-Jazira (Emirate) – Al-Muharraq (Bahrain) va fi live pe VOYO Sport 1 și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!