Diego Poyet are fizicul unui culturist profesionist

Diego Poyet, fiul fostului mare mijlocaș de la Zaragoza, Chelsea și Tottenham, la rândul său fotbalist în primele două ligi din Anglia, este de nerecunoscut după ce s-a lăsat de fotbal. Un fost jucător cu un fizic firav, în perioada sa ca fotbalist profesionist, acesta s-a transformat într-un adevărat "monstru" al culturismului, câștigând zeci de kilograme de masă musculară. Imaginile cu Poyet jr. au devenit virale pe rețelele sociale, unde internauții comentează transformarea impresionantă a fizicului său în ultimul deceniu.

Gus Poyet și Dan Petrescu au fost colegi la Chelsea, între 1997 și 2000, perioadă în care au câștigat Cupa Cupelor (1997-1998), Supercupa Europei (1998), FA Cup (1999-2000), FA Charity Shield (2000) și Football League Cup (1997-1998). De asemenea, sud-americanul a fost coechipier cu Dorin Mateuț (Zaragoza), în sezonul 1991-1992.

A jucat pentru Charlton, West Ham United și Huddersfield

Diego Poyet Gonzalez (31 de ani) este născut la Zaragoza și a jucat pentru echipele Charlton Athletic (2013-2014 / 2016, împrumutat), West Ham United (2014), Huddersfield Town (2014 / împrumutat), Milton Keynes Dons (2015-2016 / împrumutat), CD Godoy Cruz (2017) și Pafos FC (2017-2018). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Angliei (U16, U17) și Uruguayului (U20). În palmares are Charlton Athletic Player of the Year (2013-2014).

Este fiul fostului mare mijlocaș ofensiv uruguayan Gustavo Poyet (ex- Grenoble, Zaragoza, Chelsea, Tottenham / fost antrenor la Brighton & Hove Albion, Sunderland, AEK Atena, Betis Sevilla, Shanghai Shenhua, Bordeaux, Universidad Catolica, Jeonbuk Hyundai Motors și Al-Khaleej și selecționer al Greciei). Bunicul său a fost baschetbalistul Washington Poyet, participant la JO 1960 și JO 1964 cu naționala Uruguayului.

După încheierea carierei sportive, a fost asistentul tatălui său la Universidad Catolica (martie - august 2021), Grecia (februarie 2022 - martie 2024) și Jeonbuk Hyundai (decembrie 2024 - decembrie 2025), câștigând Supercopa de Chile (2020), K League 1 (2025) și Korea Cup (2025).

Foto - Getty Images, diegopoyet (Instagram)