CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins echipa azeră Neftci Baku, cu scorul de 99-83 (23-16, 29-24, 26-25, 21-18), miercuri, în deplasare, într-un meci din Grupa H a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Neftci Baku - CSM CSU Raiffeisen Oradea 83-99

Vicecampioana României a condus marea majoritate a timpului (peste 37 de minute) şi a obţinut o victorie fără emoţii, la diferenţă de 16 puncte.

Echipa orădeană a reuşit a treia victorie în grupă şi păstrează şanse bune de calificare în faza următoare.

David Nichols, MVP

Cei mai buni jucători orădeni au fost David Nichols, cu 23 puncte, 3 recuperări, Quincy Guerrier, 13 p, 12 rec, Kris Richard, 13 p, 4 pase decisive, Malik Osborne, 15 p, 4 rec, Bodie Hume, 15 p, 3 pd.

Aleksa Stepanovic a fost MVP-ul echipei azere, cu 24 p, 8 rec, Ulas Turgut a contribuit cu 19 p, Shakael Pryce a adăugat 15 p, 8 pd, iar Milic Starovlah a reuşit 11 p, 3 rec, 3 pd, informează Agerpres.

Clasamentul grupei, cu Oradea lider

CSM CSU Raiffeisen Oradea ocupă primul loc în clasament, cu 7 puncte (4 jocuri), Mykonos Betsson BC, 6 p (3 j), VEF Riga, 5 p (3 j), Fribourg Olympic Basket, 4 p (3 j), Neftci Baku, 4 p (4 j), Lokomotiv Plovdiv, 4 p (3 j).

Primele două clasate se vor califica în faza a doua a grupelor.

Miercuri se vor juca şi meciurile Lokomotiv Plovdiv - Fribourg Olympic Basket şi VEF Riga - Mykonos Betsson BC.

CSM CSU Oradea va juca următorul meci pe 3 noiembrie, cu echipa elenă Mykonos Betsson BC.