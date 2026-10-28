FC Botoșani, prin vocea patronului Valeriu Iftime, a anunțat situația francezului Hervin Ongenda (31 de ani), care a ieșit accidentat din partida cu Petrolul, din Superliga României, din runda trecută.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, Valeriu Iftime a declarat că accidentarea lui Ongenda, ”ruptura” după cum a numit-o, era, oarecum, așteptată, pentru că problemele medicale erau consemnate anterior startului de sezon.

Hervin Ongenda s-a accidentat și va absenta din lotul FC Botoșani

Intensitatea partidei cu Petrolul și-a spus cuvântul, iar Ongenda e posibil să absenteze câteva meciuri de Superliga României pentru FC Botoșani! A ieșit după doar 40 de minute, iar în jocul cu UTA, din Cupa României, nu a fost inclus în lot.

”S-a rupt Ongenda, care are o anumită problemă medicală de la începutul campionatului. Depindem mult de el, are calitate foarte bună! O problemă medicală afectează jocul echipei, mai ales dacă e vorba de un fotbalist ca Ongenda”, a spus Valeriu Iftime în emisiunea VOYO Sport Live!

FC Botoșani contează mult pe Hervin Ongenda

În stagiunea actuală, francezul, cu o cotă de piață de 450.000 de euro, a bifat 11 de meciuri, reușind să ofere două pase decisive. De-a lungul carierei, Ongenda a evoluat pentru echipe precum PSG, Bastia, Zwolle, Real Murcia, Chievo Verona, Apollon Limassol și Rapid

În vară, mijlocașul francez de 31 de ani a decis că va continua în Moldova până în 2028. Înțelegerea sa anterioară urma să expire la 30 iunie 2026, dar conducerea clubului a dorit să rezolve această mutare înainte de partida FCSB din întrecerea trecută, cu miză europeană.

La acel moment, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a dezvăluit cum a reușit să-l convingă pe jucătorul francez să rămână în Moldova.

”Am vorbit cu Hervin, rămâne la mine, se simte foarte bine, am vrut să-l motivez să rămână, să semneze, este un jucător esențial pentru noi ca echipă. I-am făcut un contract ca să fie mulțumit.

Are niște bonusuri foarte mari, impresionante, va fi motivat nu doar pentru meciul cu FCSB și cel cu Dinamo, ci pentru anul viitor și cel care va urma”, a spus Valeriu Iftime la acel moment.