Mission: Impossible! Incredibil cum va arata echipa cu care Dinamo ataca disperata play-off-ul

Schimbari foarte mari in lotul lui Dinamo pentru a doua parte a sezonului.

Autor: Gabriel Chirea



Dinamo ocupa in acest moment locul 12 in Liga 1, fiind la 9 puncte distanta de Astra, aflata pe ultimul loc care duce in play-off, si la doar 5 puncte de Dunarea Calarasi si Concordia Chiajna, echipele aflate pe pozitia 12, respectiv 13 in prima divizie, care duc la barajul de mentinere si la retrogradarea directa in Liga 2. Elevii lui Mircea Rednic au o misiune imposibila in cele 5 partide ramase in acest final de sezon regulat, in conditiile in care trebuie sa invinga pe linie pe Poli Iasi, Sepsi, FC Botosani, Dunarea Calarasi si Concordia Chiajna, iar echipele aflate in fata sa in clasament trebuie sa se incurce in majoritatea partidelor.

Provocarea pare si mai greu de indeplinit, cu atat mai mult cu cat echipa a trecut prin mari framantari in ultimele luni. Dinamo s-a despartit rand pe rand de Gicu Grozav (Kisvarda), Kino Delorge (Lierse Kempenzonen), Armando Cooper (Maccabi Petah Tikva), Andrei Tarcoveanu (Viitorul), Sergiu Hanca (KS Cracovia), Sergiu Popovici (Hermannstadt), Mihai Popescu (imprumut, St. Mirren), Robert Moldoveanu (imprumut, Petrolul), Mihai Neicutescu (imprumut, Chindia), Vlad Olteanu (imprumut, ACS Poli Timisoara), Mihai Esanu (Daco-Getica Bucuresti), Tomislav Gomelt (Crotone), Teddy Mezague, Jaime Penedo, Mircea Axente, Gregory Tade si Daniel Subotici. In perioada urmatoare, probabil se vor cauta solutii si pentru rezilierea contractelor lui Giorgos Katsikas, Ivan Pesici, Laurentiu Corbu, Ionut Serban si Liviu Gheorghe, jucatori aflati inca sub contract cu Dinamo, dar iesiti din gratiile antrenorului Mircea Rednic.

Pe final de an si in aceasta pauza de iarna, Dinamo a avut trafic intens si in sens invers. Clubul i-a legitimat pe Mattia Montini (atacant, 26 ani, italian, ultima data la Livorno, venit liber de contract), Naser Aliji (fundas stanga, 25 ani, albanez, Virtus Entella, liber de contract), Simon Zenke (mijlocas sau extrema dreapta, 30 ani, nigerian, Tubize, liber de contract), Rachid Ait-Atmane (mijlocas central, 25 ani, belgian, Waasland-Beveren, liber de contract), Ioan Filip (mijlocas defensiv, 29 ani, roman, Debrecen, liber de contract), Alexander Christovao (atacant, 25 ani, angolez, Zaglebie Sosnowiec, liber de contract), Jordan Mustoe (fundas stanga, 27 ani, englez, SJK Seinajoki, liber de contract), Reda Jaadi (mijlocas si extrema stanga, 23 ani, belgian, Royal Antwerp, liber de contract), Mamoutou N'Diaye (mijlocas defensiv, 28 ani, malian, Ohod Club Medina, liber de contract), Sean McDermott (portar, 25 ani, irlandez, Kristiansund, liber de contract), Damien Dussaut (fundas dreapta, 24 ani, francez, Sint-Truiden, liber de contract) si Linas Klimavicius (fundas central, 29 ani, lituanian, FK Zalgiris, liber de contract). Venirea noilor jucatori in rafale a facut ca lotul sa fie completat cu juniorii Stefan Fara, Geani Cretu, Aleksandru Longher si Gabriel Raducan.

La primul meci din acest sezon, victoria cu 2-1 de pe teren propriu cu FC Voluntari, disputat pe 22 iulie 2018, Dinamo a jucat in formula Penedo - Corbu, Popescu, Katsikas, Popovici - Hanca (Tarcoveanu), Mahlangu, Nistor - Salomao, Popa (Axente), Moldoveanu (Sorescu), cu Mutiu, Olteanu, Grigore si Ciobotariu rezerve neutilizate. Din acel lot, in lotul "cainilor" se mai gasesc doar 3 jucatori care au evoluat titulari (Nistor, Popa, Sorescu) si alti 3 care au fost rezerve neutilizate (Mutiu, Grigore, Ciobotariu). Dintre acestia, doar Nistor si Sorescu sunt siguri ca vor fi titulari in primul meci din 2019, dar si ei isi pot pierde in timp locurile, in conditiile in care primul a intrat in conflict cu ultimii antrenori ai lui Dinamo si acum are o concurenta mult mai mare pe post, iar al doilea este solutia improvizata pentru pozitia de fundas dreapta.