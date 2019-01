"L-au vazut doar ca pe un negru. Traia si azi daca nu erau pile si relatii!" Discursul cutremurator al celei care l-a adus pe Ekeng la Dinamo

Laurette Nogo e sigura ca mijlocasul camerunez ar fi in viata si acum daca sistemul medical din Romania ar fi functionat la parametri normali.

Nogo spune ca Ekeng a fost privit doar ca 'un negru' de cadrele medicale si explica trauma prin care a trecut dupa disparitia fotbalistului.

"Nici azi nu inteleg cum s-a ajuns la asa ceva. Nu doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut eu in acea noapte si timp de un an dupa moartea lui. M-a afectat foarte tare si personal, si profesional. Si astazi, cand privesc un meci, inca mai vad acele imagini. Daca un jucator cade si trec cinci secunde, deja simt ca totul revine. Sotia si copiii lui mi-au dat putere sa nu ma invinovatesc pentru ce s-a intamplat, desi eu ar fi trebuit sa ii sustin pe ei. Dupa moartea lui, am incercat sa mai fac transferuri, dar in ultimul moment ma retrageam. In Romania, cu greu m-am mai convins sa semnez jucatori. Patric ar fi trait azi daca nu era vazut doar ca un negru si daca doctorii si-ar fi luat diplomele pe stiinta meseriei si nu prin relatii sau bani", a spus Laurette in PRO Sport.