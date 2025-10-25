Athanasios Papazoglou, fost atacant la Dinamo și Voluntari, a semnat cu Asteras Agiou Nikolaou ( tradus: „Steaua Sfântului Nicolae”), o echipă din ligile regionale ale Greciei, echivalentul „județenei” din România.



Contractul este valabil din 1 septembrie 2025 până la 30 iunie 2026. Ironia e evidentă: ex-dinamovistul joacă azi la o formație numită „Steaua”, numele rivalei istorice din România.



Cine este Papazoglou



Grecul are 37 de ani, 1,95 m și este la bază vârf împins. Cariera sa l-a purtat prin campionatele din Grecia, Belgia, Olanda, Norvegia, Israel și România.

