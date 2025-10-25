OFICIAL Ironia sorții! Plecat de la Dinamo, fostul internațional a semnat cu „Steaua”

Fotbalistul a avut cifre decente în România.

Athanasios Papazoglou, fost atacant la Dinamo și Voluntari, a semnat cu Asteras Agiou Nikolaou ( tradus: „Steaua Sfântului Nicolae”), o echipă din ligile regionale ale Greciei, echivalentul „județenei” din România. 

Contractul este valabil din 1 septembrie 2025 până la 30 iunie 2026. Ironia e evidentă: ex-dinamovistul joacă azi la o formație numită „Steaua”, numele rivalei istorice din România.

Cine este Papazoglou

Grecul are 37 de ani, 1,95 m și este la bază vârf împins. Cariera sa l-a purtat prin campionatele din Grecia, Belgia, Olanda, Norvegia, Israel și România. 

În ianuarie 2019 a ajuns la Dinamo, adus de Mircea Rednic, unde a strâns 14 meciuri și 4 goluri. În iulie 2019 a plecat la FC Voluntari, perioadă scurtă și fără reușite notabile, urmată de întoarceri în Grecia, la AEL, Xanthi, Rodos și alte cluburi din eșaloanele inferioare.

Papazoglou are o selecție la naționala Greciei (2016) și apariții la U19 și U21. Cariera i-a purtat pașii pe la Aris, PAOK, OFI Creta, Atromitos, Roda JC, KV Kortrijk, Aalesund, Hapoel Haifa, Dinamo și Voluntari, cu aproape 348 de meciuri oficiale, 58 de goluri și 27 de assist-uri.

