OFICIAL | Dat afara de Dinamo, panamezul Cooper si-a gasit echipa! Cu cine a semnat dupa ce Rednic "l-a curatat"

Armando Cooper isi va continua cariera in Israel!

Mijlocasul panamez Armando Cooper, care a jucat in prima parte a sezonului la Dinamo, a semnat cu israelienii de la Maccabi Petah Tikva!



In varsta de 31 de ani, Cooper are 102 meciuri in nationala statului Panama si 7 goluri marcate. El a mai trecut pe la Arabe Unido, Godoy Cruz, Otelul Galati, St Pauli, Toronto FC si Universidad de Chile.



Armando Cooper a jucat 11 meciuri pentru Dinamo, fara sa marcheze vreun gol.

Maccabi Petah Tikva ocupa locul 12 in Israel.