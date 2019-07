OFICIAL | Dat afara de Dinamo, grecul Papazoglou vrea razbunare: a semnat cu alta echipa din Liga 1 si vrea sa le dea gol "cainilor"

Voluntari a mai facut doua transferuri!

FC Voluntari a anuntat transferurile fundasului sloven Milan Kocic si atacantului grec Athanasios Papazoglou.

Milan Kocic a semnat, miercuri, pe doi ani cu gruparea ilfoveana. Fundasul sloven de 29 de ani si-a inceput cariera la Gorica si a mai evoluat de-a lungul carierei la Triestina, TSV Hartberg, Rudar Velenje, NK Aluminiij, Bohemians Praga si Panionios.

Athanasios Papazoglou, un atacant grec in varsta de 31 de ani, a jucat in sezonul trecut la Dinamo, marcand 4 goluri in 14 partide. A inceput fotbalul profesionist la Aris Salonic si a mai evoluat de-a lungul carierei, la PAOK Salonic, Asteras Tripoli, Olympiakos, Atromitos, Kortriijk, FC Roda Kerkrade, Aalesund si Hapoel Haifa.

FC Voluntari a debutat in editia 2019/2020 a Ligii I cu o remiza pe teren propriu, 0-0 cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. In etapa a doua, echipa antrenata de Cristiano Bergodi va juca in deplasare cu FC Botosani, sambata, de la ora 18:00.