După ce U Cluj și CFR Cluj și-au asigurat prezența în play-off datorită victoriilor din penultima etapă a sezonului regulat, un singur loc din top 6 a mai rămas disponibil, iar pentru el se luptă FC Argeș, FCSB și UTA Arad.

Elvir Koljic: "Argeșul merită să fie în play-off. Le doresc să rămână acolo"

FC Argeș este singura echipă care depinde exclusiv de rezultatele sale. Piteștenii au nevoie doar de 3 puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Elvir Koljic, atacantul celor de la Rapid, spune că și-ar dori ca FC Argeș să intre în play-off. Bosniacul a fost foarte aproape de un transfer la FCSB în urmă cu un an, însă mutarea a picat după ce au apărut probleme la vizita medicală.

"În momentul ăsta, toate echipele care sunt în play-off merită să fie acolo. Mai sunt două etape și fiecare depinde de el, mai puțin FCSB. Poate pentru suporterii de la FCSB nu e un campionat cum și-ar fi dorit ei, dar Argeșul merită să fie în play-off, iar eu le doresc să rămână acolo", a spus Elvir Koljic, la conferința de presă premergătoare jocului Unirea Slobozia - Rapid (luni, 19:30).

Elvir Koljic: "Toate echipele din play-off vor avea șanse la campionat"

Koljic a vorbit și despre forma foarte bună traversată de echipele din Cluj-Napoca, U și CFR.

"Eu am spus și înainte că CFR o să între în play-off pentru că au o echipă bună și o serie de 10 victorii. Cu siguranță merită să fie sus, la fel ca în fiecare an. De asemenea, U Cluj are echipă bună, iar Lukic, care e prietenul meu, într-o formă extraordinară. Le doresc multă baftă. Ambele merită să fie sus. Când se vor înjumătăți punctele, toate echipele au șanse la campionat", a mai spus Koljic.