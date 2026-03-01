VIDEO Cel mai nebun meci al sezonului din România! ”Tabela nu s-a oprit din scris” în Olimpic Zărnești - Voința Crevedia din Liga 3

Cel mai nebun meci al sezonului din România! ”Tabela nu s-a oprit din scris” în Olimpic Zărnești - Voința Crevedia din Liga 3 Fotbal intern
Spectacol total pe Stadionul ”Celuloza” din Zărnești.

Olimpic ZărneștiVoința CrevediaVlad Berloiuflacara morenistadionul Celuloza
Liga 3 s-a reluat în acest final de săptămână, iar sâmbătă, pe Stadionul ”Celuloza” din Zărnești, s-a disputat o nebunie de meci.

Olimpic din localitate a învins cu 6-5 pe Avicola Crevedia, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 18 din Seria 4 - era 2-0 deja în minutul 7, apoi 4-5 în minutul 69 și 6-5 scor final!

Olimpic Zărnești - Voința Crevedia 6-5 după 2-0 în minutul 7 și 4-5

”🌪️ NEBUNIE PE CELULOZA: 11 GOLURI ȘI O VICTORIE DE CARACTER! 💙🖤

Cine a venit astăzi la stadion a trăit un meci de poveste! Într-o partidă în care tabela nu s-a oprit din scris, Olimpic Zărnești se impune cu un incredibil 6-5 în fața celor de la Voința Crevedia! 🏟️🚀

A fost un test al nervilor și al dorinței, iar „cocoșii” noștri au demonstrat că nu renunță niciodată!

🎯 LISTA MARCATORILOR:

• Marinescu ⚽⚽

• Vasu ⚽

• Berloiu ⚽

• Mariean ⚽

• Iustin Grigore ⚽

Trei puncte uriașe care ne mențin pe podium și ne dau aripi pentru restul sezonului 2026. Mulțumim fanilor pentru energia transmisă din tribune și sponsorilor pentru surprizele oferite la pauză! 🎁✨

Suntem puternici, suntem uniți, suntem pe drumul spre Play-off! 📈💪

HAI ZĂRNEȘTI! 💙🖤

HAI COCOȘII! 🐓”, a postat la final Olimpic Zărnești (foto - căpitanul Vlad Berloiu).

În clasamentul Serie 4 din Liga 3, Olimpic Zărnești este pe 3, loc de play-off de promovare, sub Flacăra Moreni și CSL Ștefăneștii de Jos, în timp ce Voința Crevedia este pe ultima poziție, 12, care duce la retrogradarea la ”județ”.

