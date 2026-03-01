Chivu s-a săturat de critici și a răbufnit la conferință: "Nu are nicio legătură cu realitatea!"

Cristi Chivu poate reuși eventul în primul său sezon ca antrenor la Inter Milano, însă echipa sa este în continuare criticată.

Eliminarea din play-off-ul pentru optimile Champions League contra lui Bodo/Glimt a fost taxată dur de mai mulți specialiști sau jurnaliști italieni. Totuși, Inter merge perfect în competițiile interne și poate câștiga atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Sâmbătă seară, după 2-0 contra celor de la Genoa, victorie în urma căreia Inter s-a distanțat la 13 puncte de a doua clasată AC Milan, Cristi Chivu a ținut să le dea o replică celor care critică în continuare echipa sa.

"Indiferent ceea ce facem, nu este suficient. S-a creat o narativă care nu are nicio legătură cu realitatea.

Nu ni se recunosc meritele, în ciuda performanțelor pe care această echipă le-a avut în ultimii patru-cinci ani. Mereu se găsește ceva negativ, dar ne-am obișnuit și mergem înainte", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă, potrivit fcinternews.it.

Întrebat la ce se referă mai exact, Chivu a replicat: "Trebuie să îi întrebați pe cei care au ceva cu această echipă în ultimii 5 ani".

În ultimele 5 sezoane, Inter a cucerit două titluri în Serie A, două Cupe ale Italiei, două Supercupe. În plus, a ajuns de două ori în finala Champions League, iar stagiunea actual poate aduce alte două trofee.

Italienii scriu despre borna incredibilă a lui Chivu de la Inter: 67 de puncte în 27 de etape

Inter a ajuns la 67 de puncte, nu mai puțin de 13 peste a doua clasată AC Milan, astfel că antrenorul român are deja o mână pe trofeu. Meciul care poate înlătura orice dubiu este programat chiar runda viitoare: AC Milan - Inter, duminică, 8 martie, de la 21:45.

După victoria de sâmbătă seară, Gazzetta dello Sport i-a dedicat un articol amplu lui Cristi Chivu și sezonului fabulos reușit de Inter în competițiile interne. Stagiunea actuală este a treia cea mai bună din istoria clubului la nivel de puncte!

"Echipa lui Inter care a fost eliminată de Bodo/Glimt și a ratat optimile Champions League este aceeași echipă care a impus o tiranie teribilă în Italia, o dictatură cum rar există. Dincolo de regretele provocate de norvegieni, campania din Serie A a lui Cristian Chivu este una șocantă, mai ales dacă luăm în calcul startul său șubred și cele două înfrângeri din primele trei meciuri.

Românul, aproape neobservat, atinge tot mai multe bucăți din istoria clubului. Are 67 de puncte după 27 de meciuri, doar a treia oară când se întâmplă asta în aproape 118 ani de istorie ai lui Inter. În 2023-24, un sezon stelar, au avut 72, iar în 2006-07, la un an după Calciopoli, nu mai puțin de 73.

Având în vedere cum a decurs sezonul, fără a lua în calcul Europa, Chivu vrea să se apropie de Mourinho. Chiar dacă nu va putea obține tripla amețitoare a lui Jose, măcar dubla în Italia formată din Scudetto și Cupă", a scris Gazzetta dello Sport.

