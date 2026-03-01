Eliminarea din play-off-ul pentru optimile Champions League contra lui Bodo/Glimt a fost taxată dur de mai mulți specialiști sau jurnaliști italieni. Totuși, Inter merge perfect în competițiile interne și poate câștiga atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Chivu s-a săturat de critici și a răbufnit la conferință: "Nu are nicio legătură cu realitatea!"

Sâmbătă seară, după 2-0 contra celor de la Genoa, victorie în urma căreia Inter s-a distanțat la 13 puncte de a doua clasată AC Milan, Cristi Chivu a ținut să le dea o replică celor care critică în continuare echipa sa.

"Indiferent ceea ce facem, nu este suficient. S-a creat o narativă care nu are nicio legătură cu realitatea.

Nu ni se recunosc meritele, în ciuda performanțelor pe care această echipă le-a avut în ultimii patru-cinci ani. Mereu se găsește ceva negativ, dar ne-am obișnuit și mergem înainte", a spus Cristi Chivu, la conferința de presă, potrivit fcinternews.it.

Întrebat la ce se referă mai exact, Chivu a replicat: "Trebuie să îi întrebați pe cei care au ceva cu această echipă în ultimii 5 ani".

În ultimele 5 sezoane, Inter a cucerit două titluri în Serie A, două Cupe ale Italiei, două Supercupe. În plus, a ajuns de două ori în finala Champions League, iar stagiunea actual poate aduce alte două trofee.