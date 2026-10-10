VIDEO Nota lui Danny Armstrong după cele două assist-uri din Sepsi - Dinamo 0-2! Statistică ieșită din comun pentru scoțian

Nota lui Danny Armstrong după cele două assist-uri din Sepsi - Dinamo 0-2! Statistică ieșită din comun pentru scoțian Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” continuă să fie lideri în Superligă.

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Dinamodanny armstrongMartin PascualAlberto SoroNuno Campos
Din articol

Dinamo şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0 vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 11-a.

Dinamo a deschis scorul prin fundaşul central spaniol Martin Pascual, cu o lovitură de cap după cornerul executat de Danny Armstrong (24). 

Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos şi-a dublat avantajul prin golul altui spaniol, mijlocașul Alberto Soro (36), din centrarea aceluiaşi jucător de bandă scoţian.

De altfel, Danny Armstrong a fost omul meciului, primind notele 8.9 de la Sofascore și 8.7 de la Flashscore.

Scoțianul a ajuns la o statistică impresionantă: nu mai puțin de 10 pase decisive în cele 11 etape disputate până acum în Superligă.

În plus, Armstrong a marcat și 4 goluri.

Danny Armstrong a anunțat obiectivul lui Dinamo după 2-0 cu Sepsi

Scoțianul a transmis că obiectivul echipei este de a rămâne în top, iar cu fiecare rezultat pozitiv sunt mai aproape de ceea ce și-au propus.

„Au fost două goluri bune. În repriza a doua, Sepsi a arătat că e o echipă bună. Am reușit să rămânem solizi în defensivă. Bellaarouch a fost fantastic. A avut câteva intervenții foarte bune.

Vrem să rămânem în top, sunt importante astfel de rezultate. Odată ce înscrii, presiunea se mută către cealaltă echipă”, a declarat Danny Armstrong, după Sepsi - Dinamo 0-2.

Foto: Bogdan Balas/SPORT PICTURES

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