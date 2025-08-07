Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație!

Dinamo s-a impus cu 4-3 în derby-ul din Superliga cu FCSB, în urma unui „hattrick” reușit de Danny Armstrong.

Fotbalistul scoțian a transformat două lovituri de la 11 metri și din acțiune, la o fază la care a fost servit perfect de Milanov.

Armstrong a marcat în minutele 45+4, 57 și 79, iar tricoul în care a reușit această performanță în fața marii rivale a fost scos la licitației de Dinamo.

Tricoul este semnat de toți jucătorii lui Dinamo, iar prețul de pornire este de 1000 de lei.

Formația bucureșteană a informat că licitația a început deja pe site-ul ei și se încheie pe 9 august, la ora 12:00.

Banii vor fi donați pentru o cauză nobilă, iar mai multe detalii pot fi găsite AICI.

