Jucătorul lui Dinamo care l-a impresionat pe Ioan Andone: „De mult n-am văzut”

Fostul antrenor al alb-roșiilor l-a lăudat pe Martin Pascual pentru felul în care câștigă duelurile aeriene. Andone a susținut că fundașul central spaniol a salvat-o în mai multe rânduri pe Dinamo prin intervențiile sale.

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Ioan Andone, impresionat de Martin Pascual

„De mult n-am văzut un fundaș central să aprecieze așa duelurile aeriene... și cum atacă. Salvează meciul Pascual ăla, ce îți mai trebuie de la un fundaș central?”, a spus Andone la Digisport.

Sosit în vară de la Mirandes, Pascual a fost titular în 14 dintre cele 15 etape ale turului. Fundașul de 27 de ani a marcat cinci goluri în Superliga, dintre care două în victoria cu FCSB, scor 2-1.

Dinamo a încheiat turul pe locul al doilea, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, care are un golaveraj mai bun. Alb-roșiii joacă următorul meci sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30, acasă cu Petrolul Ploiești.