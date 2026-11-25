Edward Iordănescu (48 de ani) e noul antrenor de la Watford, echipa are ocupă locul 20 din 24 în Championship, când s-au scurs 16 din cele 46 de etape din liga a doua engleză.

Chiar dacă Watford e departe acum de perioada cea mai bună pe care a avut-o în istoria ei recentă, când a rezistat șase sezoane succesive în Premier League, între 2015 și 2022, formația deținută de familia Pozzo se poate mândri cu un bilanț spectaculos. Concret, la această grupare, departamentul de scouting a dat niște lovituri mari de tot, iar clubul a obținut profituri uriașe.

Watford a cumpărat ieftin și a vândut scump

Dacă la cel mai mediatizat club din România, FCSB, monitorizarea e lăsată pe seama unor oameni care n-au nicio treabă cu această activitate, Gigi Becali și Ionuț Luțu mai nou, în Anglia, lucrurile stau cu totul altfel. Așa se explică și faptul că, inclusiv o formație precum Watford, care nu e nicidecum o forță în Anglia, a reușit, totuși, să „tipărească“ bani, în ultimii ani. Secretul succesului? Aducerea unor jucători mai puțin cunoscuți pe sume mici și vânzarea lor pe bani mulți.

Iată ce lovituri a dat Watford pe piața transferurilor, în ultimele sezoane:

*Richarlison – În august 2017, a sosit la Watford, aflată în Premier League în acel moment, pentru suma de 12,4 milioane de euro. Atacantul brazilian fusese remarcat, la Fluminense. După numai un sezon la Watford, Richarlison a fost transferat, la Everton, pentru 39,2 milioane de euro! Rămâne și astăzi cel mai profitabil transfer din istoria lui Watford.

*Joao Pedro – Alt atacant brazilian „ochit“, la Fluminense. Watford l-a cumpărat, în ianuarie 2020, pentru 11,5 milioane de euro. În iulie 2023, pe când Watford ajunsese deja în Championship, formația engleză l-a vândut pe Joao Pedro, la Brighton, în schimbul sumei de 34,2 milioane de euro.

*Dodi Lukebakio – Remarcat de scouterii lui Watford, pe când juca în Belgia, la Charleroi. În ianuarie 2018, aripa de 1,84 de metri a ajuns în Anglia, în schimbul sumei de 5 milioane de euro. Ulterior, în august 2019, Watford l-a vândut pe Lukebakio în Germania, la Hertha Berlin, pentru 20 de milioane de euro.